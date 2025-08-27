Košarka

EVROPSKO PRVENSTVO U KOŠARCI - EUROBASKET 2025: Raspored i rezultati svih utakmica, grupe, tabele!

Новости онлине

27. 08. 2025.

Evropsko prvenstvou košarci, Evrobasket 2025, glavni je sportski događaj ove godine, a upravo na ovoj stranici možete da vidite kompletan raspored utakmica, i po grupama, i po datumima, tu vas čekaju i rezultati kao i tabele grupa i, kada za to dođe vreme, raspored i satnica mečeva nokaut faze.

ЕВРОПСКО ПРВЕНСТВО У КОШАРЦИ - ЕУРОБАСКЕТ 2025: Распоред и резултати свих утакмица, групе, табеле!

FOTO: FIBA.Basketball

Podsetimo najpre, žrebom su određene sledeće grupe:

Evropsko prvenstvo u košarci - Evrobasket 2025 - grupe

Grupa A

(Riga, Letonija)

Grupa B

(Tampere, Finska)

Grupa C

(Limasol, Kipar)

Grupa D

(Katovice, Poljska)

Portugal Nemačka Kipar Island
Estonija Finska Italija Francuska
Letonija V. Britanija Gruzija Slovenija
Turska Litvanija Španija Poljska
Srbija Švedska Grčka Belgija
Češka Crna Gora BiH Izrael

Koji je sistem takmičenja na Evrobasketu 2025?

Evrobasket se najpre odvija kroz četiri grupe od po šest reprezentacija, a iz svake od njih po četiri selekcije idu u nokaut fazu, osiminu finala.

Ukrštaju se A i B grupa, odnosno C i D, i to po standardnom principu: najbolji tim iz A igraće protiv četvrtroplasiranog iz B, A2 "ide na" B3, odnosno preostali parovi su A3-B2 i A4-B1. Isto će biti sa grupama C i D. Dakle, ako sve bude kako se i očekuje, naši "orlovi" će u osmini finala igrati sa nekim iz grupe B, a tu su Nemci kao aktuelni prvaci sveta, Crnogoroci, Litvanci, te Šveđani, Finci i Britanci.

Evo i sada pomenutog rasporeda. Najpre su navedeni svi mečevi po datumima, a onda i po grupama (kako se koji meč bude završavao, klik na rezultat koji budete videli u rasporedu - vodi vas na izveštaj sa utakmice).

Evrobasket 2025 - raspored utakmica po datumima

Sreda, 27. avgust
Velika Britanija - Litvanija 70:94
13.45 Češka - Portugal
15.30 Crna Gora - Nemačka
17 Letonija - Turska
19.30 Švedska - Finska 
20.15 Srbija - Estonija

Četvrtak, 28. avgust

14 Gruzija - Španija
14 Izrael - Island 
17 Belgija - Francuska
17.15 BiH - Kipar
20.30 Grčka - Italija
20.30 Slovenija - Poljska

Petak, 29. avgust
12.30 Nemačka - Švedska
13.45 Turska - Češka
15.30 Litvanija - Crna Gora
17 Estonija - Letonija
19.30 Finska - Velika Britanija
20.15 Portugal - Srbija

Subota, 30. avgust
12.30 Litvanija - Nemačka
13.45 Češka - Estonija 
14 Island - Belgija
14 Italija - Gruzija
15.30 Velika Britanija - Švedska 
17 Francuska - Slovenija
17 Letonija - Srbija
17.15 Kipar - Grčka 
19.30 Crna Gora - Finska 
20.15 Turska - Portugal
20.30 Poljska - Izrael 
20.30 Španija - BiH

Nedelja, 31. avgust
14 Gruzija - Grčka 
14 Slovenija - Belgija 
17 Izrael - Francuska
17.15 Španija - Kipar
20.30 BiH - Italija
20.30 Poljska - Island

Ponedeljak, 1. septembar
12.30 Švedska - Crna Gora
13.45 Estonija - Turska
15.30 Nemačka - Velika Britanija 
17 Portugal - Letonija
19.30 Finska - Litvanija
20.15 Srbija - Češka

Utorak, 2. septembar

14 Belgija - Izrael 
14 Grčka - BiH
17 Island - Slovenija
17.15 Kipar - Gruzija
20.30 Francuska - Poljska
20.30 Italija - Španija

Sreda, 3. septembar
12.30 Crna Gora - Velika Britanija
13.45 Estonija - Portugal
15.30 Litvanija - Švedska 
17 Češka - Letonija
19.30 Finska - Nemačka
20.15 Turska - Srbija

Četvrtak, 4. septembar
14 BiH - Gruzija
14 Francuska - Island 
17 Izrael - Slovenija 
17.15 Italija - Kipar
20.30 Poljska - Belgija
20.30 Španija - Grčka

Evrobasket 2025 - raspored utakmica po grupama

Grupa A


Sreda, 27. avgust
13.45 Češka - Portugal
17 Letonija - Turska
20.15 Srbija - Estonija

Petak, 29. avgust
13.45 Turska - Češka
17 Estonija - Letonija
20.15 Portugal - Srbija

Subota, 30. avgust
13.45 Češka - Estonija
17 Letonija - Srbija
20.15 Turska - Poljska

Ponedeljak, 1. septembar
13.45 Estonija - Turska
17portugal - Letonija
20.15 Srbija - Češka

Sreda, 3. septembar
13.45 Estonija - Portugal
17 Češka - Letonija
20.15 Turska - Srbija

Grupa B

Sreda, 27. avgust

12.30 V. Britanija - Litvanija 70:94
15.30 Crna Gora - Nemačka
19.30 Švedska - Finska

Petak, 29. avgust
12.30 Nemačka - Švedska
15.30 Litvanija - Crna Gora
19.30 Finska - V. Britanija

Subota, 30. avgust
12.30 Litvanija - Nemačka
15.30 V. Britanija - Švedska
19.30 Crna Gora - Finska

Ponedeljak, 1. avgust
12.30 Švedska - Crna Gora
15.30 Nemačka - V. Britanija
19.30 Finska - Litvanija

Sreda, 3. septembar
12.30 Crna Gora - V. Britanija
15.30 Litvanija - Švedska
19.30 Finska - Nemačka

Grupa C

Četvrtak, 28. avgust
14 Gruzija - Španija
17.15 BiH - Kipar
20.30 Grčka - Italija

Subota, 30. avgust
14 Španija - Gruzija
17.15 Kipar - Grčka 
20.30 Španija - BiH

Nedelja, 31. avgust
14 Gruzija - Grčka
17.15 Španija - Kipar
20.30 BiH - Italija

Utorak 2. septembar
14 Grčka - BiH
17.15 Kipar - Gruzija
20.30 Italija - Španija

Četvrtak, 4. septembar
14 BiH - Gruzija
17.15 Italija - Kipar
20.30 Španija - Grčka

Grupa D

Četvrtak, 28. avgust
14 Izrael - Island
17 Belgija - Francuska
20.30 Slvoenija - Poljska

Subota, 30. avgust
14 Island - Belgija
17 Francuska - Slovenija
20.30 Poljska - Izrael

Nedelja, 31. avgust
14 Slovenija - Belgija
17 Izrael Francuska
20.30 Poljska - Island

Utorak, 2. septembar
14 Belgija - Izrael
17 Island - Slovenija
20.30 Francuska - Poljska

Četvrtak, 4. septembar
14 Francuska - Island
17 Izrael - Slovenija
20.30 Poljska - Belgija

Ako vas košarka zanima, pratite sve najvažnije i najzanimljivije o njoj na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

BONUS VIDEO: Ovako je Nikola Jokić dočekan na aerodromu "Nikola Tesla" posle Olimpijskih igara

