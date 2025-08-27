EVROPSKO PRVENSTVO U KOŠARCI - EUROBASKET 2025: Raspored i rezultati svih utakmica, grupe, tabele!

Evropsko prvenstvou košarci, Evrobasket 2025, glavni je sportski događaj ove godine, a upravo na ovoj stranici možete da vidite kompletan raspored utakmica, i po grupama, i po datumima, tu vas čekaju i rezultati kao i tabele grupa i, kada za to dođe vreme, raspored i satnica mečeva nokaut faze.

FOTO: FIBA.Basketball

Podsetimo najpre, žrebom su određene sledeće grupe:

Evropsko prvenstvo u košarci - Evrobasket 2025 - grupe Grupa A (Riga, Letonija) Grupa B (Tampere, Finska) Grupa C (Limasol, Kipar) Grupa D (Katovice, Poljska) Portugal Nemačka Kipar Island Estonija Finska Italija Francuska Letonija V. Britanija Gruzija Slovenija Turska Litvanija Španija Poljska Srbija Švedska Grčka Belgija Češka Crna Gora BiH Izrael

Koji je sistem takmičenja na Evrobasketu 2025?

Evrobasket se najpre odvija kroz četiri grupe od po šest reprezentacija, a iz svake od njih po četiri selekcije idu u nokaut fazu, osiminu finala.

Ukrštaju se A i B grupa, odnosno C i D, i to po standardnom principu: najbolji tim iz A igraće protiv četvrtroplasiranog iz B, A2 "ide na" B3, odnosno preostali parovi su A3-B2 i A4-B1. Isto će biti sa grupama C i D. Dakle, ako sve bude kako se i očekuje, naši "orlovi" će u osmini finala igrati sa nekim iz grupe B, a tu su Nemci kao aktuelni prvaci sveta, Crnogoroci, Litvanci, te Šveđani, Finci i Britanci.

Evo i sada pomenutog rasporeda. Najpre su navedeni svi mečevi po datumima, a onda i po grupama (kako se koji meč bude završavao, klik na rezultat koji budete videli u rasporedu - vodi vas na izveštaj sa utakmice).

Evrobasket 2025 - raspored utakmica po datumima

Sreda, 27. avgust

Velika Britanija - Litvanija 70:94

13.45 Češka - Portugal

15.30 Crna Gora - Nemačka

17 Letonija - Turska

19.30 Švedska - Finska

20.15 Srbija - Estonija

Četvrtak, 28. avgust



14 Izrael - Island17 Belgija - Francuska17.15 BiH - Kipar20.30 Grčka - Italija20.30 Slovenija - Poljska

Petak, 29. avgust

12.30 Nemačka - Švedska

13.45 Turska - Češka

15.30 Litvanija - Crna Gora

17 Estonija - Letonija

19.30 Finska - Velika Britanija

20.15 Portugal - Srbija

Subota, 30. avgust

12.30 Litvanija - Nemačka

13.45 Češka - Estonija

14 Island - Belgija

14 Italija - Gruzija

15.30 Velika Britanija - Švedska

17 Francuska - Slovenija

17 Letonija - Srbija

17.15 Kipar - Grčka

19.30 Crna Gora - Finska

20.15 Turska - Portugal

20.30 Poljska - Izrael

20.30 Španija - BiH

Nedelja, 31. avgust

14 Gruzija - Grčka

14 Slovenija - Belgija

17 Izrael - Francuska

17.15 Španija - Kipar

20.30 BiH - Italija

20.30 Poljska - Island

Ponedeljak, 1. septembar

12.30 Švedska - Crna Gora

13.45 Estonija - Turska

15.30 Nemačka - Velika Britanija

17 Portugal - Letonija

19.30 Finska - Litvanija

20.15 Srbija - Češka

Utorak, 2. septembar



14 Grčka - BiH17 Island - Slovenija17.15 Kipar - Gruzija20.30 Francuska - Poljska20.30 Italija - Španija

Sreda, 3. septembar

12.30 Crna Gora - Velika Britanija

13.45 Estonija - Portugal

15.30 Litvanija - Švedska

17 Češka - Letonija

19.30 Finska - Nemačka

20.15 Turska - Srbija

Četvrtak, 4. septembar

14 BiH - Gruzija

14 Francuska - Island

17 Izrael - Slovenija

17.15 Italija - Kipar

20.30 Poljska - Belgija

20.30 Španija - Grčka

Evrobasket 2025 - raspored utakmica po grupama

Grupa A





13.45 Češka - Portugal17 Letonija - Turska20.15 Srbija - Estonija

Petak, 29. avgust

13.45 Turska - Češka

17 Estonija - Letonija

20.15 Portugal - Srbija

Subota, 30. avgust

13.45 Češka - Estonija

17 Letonija - Srbija

20.15 Turska - Poljska

Ponedeljak, 1. septembar

13.45 Estonija - Turska

17portugal - Letonija

20.15 Srbija - Češka

Sreda, 3. septembar

13.45 Estonija - Portugal

17 Češka - Letonija

20.15 Turska - Srbija

Grupa B

Sreda, 27. avgust



15.30 Crna Gora - Nemačka19.30 Švedska - Finska

Petak, 29. avgust

12.30 Nemačka - Švedska

15.30 Litvanija - Crna Gora

19.30 Finska - V. Britanija

Subota, 30. avgust

12.30 Litvanija - Nemačka

15.30 V. Britanija - Švedska

19.30 Crna Gora - Finska

Ponedeljak, 1. avgust

12.30 Švedska - Crna Gora

15.30 Nemačka - V. Britanija

19.30 Finska - Litvanija

Sreda, 3. septembar

12.30 Crna Gora - V. Britanija

15.30 Litvanija - Švedska

19.30 Finska - Nemačka

Grupa C

Četvrtak, 28. avgust

14 Gruzija - Španija

17.15 BiH - Kipar

20.30 Grčka - Italija

Subota, 30. avgust

14 Španija - Gruzija

17.15 Kipar - Grčka

20.30 Španija - BiH

Nedelja, 31. avgust

14 Gruzija - Grčka

17.15 Španija - Kipar

20.30 BiH - Italija

Utorak 2. septembar

14 Grčka - BiH

17.15 Kipar - Gruzija

20.30 Italija - Španija

Četvrtak, 4. septembar

14 BiH - Gruzija

17.15 Italija - Kipar

20.30 Španija - Grčka

Grupa D

Četvrtak, 28. avgust

14 Izrael - Island

17 Belgija - Francuska

20.30 Slvoenija - Poljska

Subota, 30. avgust

14 Island - Belgija

17 Francuska - Slovenija

20.30 Poljska - Izrael

Nedelja, 31. avgust

14 Slovenija - Belgija

17 Izrael Francuska

20.30 Poljska - Island

Utorak, 2. septembar

14 Belgija - Izrael

17 Island - Slovenija

20.30 Francuska - Poljska

Četvrtak, 4. septembar

14 Francuska - Island

17 Izrael - Slovenija

20.30 Poljska - Belgija

---

Ako vas košarka zanima, pratite sve najvažnije i najzanimljivije o njoj na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

BONUS VIDEO: Ovako je Nikola Jokić dočekan na aerodromu "Nikola Tesla" posle Olimpijskih igara