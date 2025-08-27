EVROPSKO PRVENSTVO U KOŠARCI - EUROBASKET 2025: Raspored i rezultati svih utakmica, grupe, tabele!
Evropsko prvenstvou košarci, Evrobasket 2025, glavni je sportski događaj ove godine, a upravo na ovoj stranici možete da vidite kompletan raspored utakmica, i po grupama, i po datumima, tu vas čekaju i rezultati kao i tabele grupa i, kada za to dođe vreme, raspored i satnica mečeva nokaut faze.
Podsetimo najpre, žrebom su određene sledeće grupe:
|
Evropsko prvenstvo u košarci - Evrobasket 2025 - grupe
|
Grupa A
(Riga, Letonija)
|
Grupa B
(Tampere, Finska)
|
Grupa C
(Limasol, Kipar)
|
Grupa D
(Katovice, Poljska)
|Portugal
|Nemačka
|Kipar
|Island
|Estonija
|Finska
|Italija
|Francuska
|Letonija
|V. Britanija
|Gruzija
|Slovenija
|Turska
|Litvanija
|Španija
|Poljska
|Srbija
|Švedska
|Grčka
|Belgija
|Češka
|Crna Gora
|BiH
|Izrael
Koji je sistem takmičenja na Evrobasketu 2025?
Evrobasket se najpre odvija kroz četiri grupe od po šest reprezentacija, a iz svake od njih po četiri selekcije idu u nokaut fazu, osiminu finala.
Ukrštaju se A i B grupa, odnosno C i D, i to po standardnom principu: najbolji tim iz A igraće protiv četvrtroplasiranog iz B, A2 "ide na" B3, odnosno preostali parovi su A3-B2 i A4-B1. Isto će biti sa grupama C i D. Dakle, ako sve bude kako se i očekuje, naši "orlovi" će u osmini finala igrati sa nekim iz grupe B, a tu su Nemci kao aktuelni prvaci sveta, Crnogoroci, Litvanci, te Šveđani, Finci i Britanci.
Evo i sada pomenutog rasporeda. Najpre su navedeni svi mečevi po datumima, a onda i po grupama (kako se koji meč bude završavao, klik na rezultat koji budete videli u rasporedu - vodi vas na izveštaj sa utakmice).
Evrobasket 2025 - raspored utakmica po datumima
Sreda, 27. avgust
Velika Britanija - Litvanija 70:94
13.45 Češka - Portugal
15.30 Crna Gora - Nemačka
17 Letonija - Turska
19.30 Švedska - Finska
20.15 Srbija - Estonija
Četvrtak, 28. avgust
14 Izrael - Island
17 Belgija - Francuska
17.15 BiH - Kipar
20.30 Grčka - Italija
20.30 Slovenija - Poljska
Petak, 29. avgust
12.30 Nemačka - Švedska
13.45 Turska - Češka
15.30 Litvanija - Crna Gora
17 Estonija - Letonija
19.30 Finska - Velika Britanija
20.15 Portugal - Srbija
Subota, 30. avgust
12.30 Litvanija - Nemačka
13.45 Češka - Estonija
14 Island - Belgija
14 Italija - Gruzija
15.30 Velika Britanija - Švedska
17 Francuska - Slovenija
17 Letonija - Srbija
17.15 Kipar - Grčka
19.30 Crna Gora - Finska
20.15 Turska - Portugal
20.30 Poljska - Izrael
20.30 Španija - BiH
Nedelja, 31. avgust
14 Gruzija - Grčka
14 Slovenija - Belgija
17 Izrael - Francuska
17.15 Španija - Kipar
20.30 BiH - Italija
20.30 Poljska - Island
Ponedeljak, 1. septembar
12.30 Švedska - Crna Gora
13.45 Estonija - Turska
15.30 Nemačka - Velika Britanija
17 Portugal - Letonija
19.30 Finska - Litvanija
20.15 Srbija - Češka
Utorak, 2. septembar
14 Grčka - BiH
17 Island - Slovenija
17.15 Kipar - Gruzija
20.30 Francuska - Poljska
20.30 Italija - Španija
Sreda, 3. septembar
12.30 Crna Gora - Velika Britanija
13.45 Estonija - Portugal
15.30 Litvanija - Švedska
17 Češka - Letonija
19.30 Finska - Nemačka
20.15 Turska - Srbija
Četvrtak, 4. septembar
14 BiH - Gruzija
14 Francuska - Island
17 Izrael - Slovenija
17.15 Italija - Kipar
20.30 Poljska - Belgija
20.30 Španija - Grčka
Evrobasket 2025 - raspored utakmica po grupama
Grupa A
13.45 Češka - Portugal
17 Letonija - Turska
20.15 Srbija - Estonija
Petak, 29. avgust
13.45 Turska - Češka
17 Estonija - Letonija
20.15 Portugal - Srbija
Subota, 30. avgust
13.45 Češka - Estonija
17 Letonija - Srbija
20.15 Turska - Poljska
Ponedeljak, 1. septembar
13.45 Estonija - Turska
17portugal - Letonija
20.15 Srbija - Češka
Sreda, 3. septembar
13.45 Estonija - Portugal
17 Češka - Letonija
20.15 Turska - Srbija
Grupa B
Sreda, 27. avgust
15.30 Crna Gora - Nemačka
19.30 Švedska - Finska
Petak, 29. avgust
12.30 Nemačka - Švedska
15.30 Litvanija - Crna Gora
19.30 Finska - V. Britanija
Subota, 30. avgust
12.30 Litvanija - Nemačka
15.30 V. Britanija - Švedska
19.30 Crna Gora - Finska
Ponedeljak, 1. avgust
12.30 Švedska - Crna Gora
15.30 Nemačka - V. Britanija
19.30 Finska - Litvanija
Sreda, 3. septembar
12.30 Crna Gora - V. Britanija
15.30 Litvanija - Švedska
19.30 Finska - Nemačka
Grupa C
Četvrtak, 28. avgust
14 Gruzija - Španija
17.15 BiH - Kipar
20.30 Grčka - Italija
Subota, 30. avgust
14 Španija - Gruzija
17.15 Kipar - Grčka
20.30 Španija - BiH
Nedelja, 31. avgust
14 Gruzija - Grčka
17.15 Španija - Kipar
20.30 BiH - Italija
Utorak 2. septembar
14 Grčka - BiH
17.15 Kipar - Gruzija
20.30 Italija - Španija
Četvrtak, 4. septembar
14 BiH - Gruzija
17.15 Italija - Kipar
20.30 Španija - Grčka
Grupa D
Četvrtak, 28. avgust
14 Izrael - Island
17 Belgija - Francuska
20.30 Slvoenija - Poljska
Subota, 30. avgust
14 Island - Belgija
17 Francuska - Slovenija
20.30 Poljska - Izrael
Nedelja, 31. avgust
14 Slovenija - Belgija
17 Izrael Francuska
20.30 Poljska - Island
Utorak, 2. septembar
14 Belgija - Izrael
17 Island - Slovenija
20.30 Francuska - Poljska
Četvrtak, 4. septembar
14 Francuska - Island
17 Izrael - Slovenija
20.30 Poljska - Belgija
---
Ako vas košarka zanima, pratite sve najvažnije i najzanimljivije o njoj na sportskim stranicama portala "Novosti".
Na sasvim ste dobrom mestu.
BONUS VIDEO: Ovako je Nikola Jokić dočekan na aerodromu "Nikola Tesla" posle Olimpijskih igara
FENEROVI NAVIJAČI OVO ČEKAJU 16 DUGIH GODINA: Benfika juri peto uzastopno učešće u grupnoj/ligaškoj fazi LŠ
BENFIKA i Fenerbahče odlučuju u Lisabonu o plasmanu u grupnu fazu Lige šampiona, nakon što je prvi meč u Istanbulu završen bez golova.
27. 08. 2025. u 07:30
KIPRANI RASPAMETILI CELU SRBIJU: Ovo su uradili navijači Pafosa protiv Crvene zvezde! (VIDEO)
Crvena zvezda nije uspela da se peti put plasira u Ligu šampiona, kiparski Pafos se ispostavio kao nepremostiva prepreka - i to poslednja pred elitno takmičenja, ali navijači tog kluba oduševili su celu Srbiju.
27. 08. 2025. u 15:25
DIPLOMATSKI SKANDAL U EVROPI: Otkriveni agenti, radili za Trampa - poznato šta im je bio plan
DANSKA vlada je opozvala otpravnika poslova SAD u zemlji nakon što su obaveštajne službe tamo otkrile da najmanje tri američka državljanina rade na "operacijama uticaja" na Grenlandu kako bi zemlju udaljili od Danske i približili SAD.
27. 08. 2025. u 13:24
Komentari (0)