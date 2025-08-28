Košarka

LUKA DONČIĆ NE MOŽE SAM! Poljaci razbili Sloveniju na Evrobasketu, kakav obračun bivših zvezdaša i partizanovaca

Александар Илић
Aleksandar Ilić

28. 08. 2025. u 22:42

Košarkaši Slovenije i Poljske odigrali su meč 1. kola Evrobasketa u okviru D grupe. U obračunu bivših igrača Zvezde i Partizana bolje su se snašli domaćini koji su slavili 95:105

FOTO: FIBA.Basketball

Sjajno izdanje prikazao je Luka Dončić protiv Poljske, ali nije sam mogao da donese pobedu, a adekvatnu pratnju saigrača nije imao. 

Već nakon prve deonice Poljaci su imali prednost od 25:29, da bi do poluvremena Slovenija smanjila zaostatak na jedan poen minusa (46:47). 

Ipak, u nastavku je Poljska preuzela kontrolu nad igrom, te na kraju i slavila, rezultat je bio 95:105. 

Luka Dončić bio je impresivan u dresu Slovenije, postigao je 34 poena, 17 je ubacio bivši košarkaš Partizana Edo Murić, a 15 je dodao Horvat. 

Kod Poljaka impresivan je bio bivši košarkaš Crvene zvezde Džordan Lojd koji je postigao 32 poena, 23 je ubacio Mateuš Ponitka, nekadašnji igrač Partizana, a Andrej Pluta je doprineo sa 15 poena. 

Treba pomenuti da je delegacija Lejkersa na čelu sa vlasnicom Džini Bus i Robom Pelinkom bila kraj terena, a nema sumnje da će biti zadovoljni izdanjem svog igrača u Spodek Areni u Poljskoj. 

