LUKA DONČIĆ NE MOŽE SAM! Poljaci razbili Sloveniju na Evrobasketu, kakav obračun bivših zvezdaša i partizanovaca
Košarkaši Slovenije i Poljske odigrali su meč 1. kola Evrobasketa u okviru D grupe. U obračunu bivših igrača Zvezde i Partizana bolje su se snašli domaćini koji su slavili 95:105
Sjajno izdanje prikazao je Luka Dončić protiv Poljske, ali nije sam mogao da donese pobedu, a adekvatnu pratnju saigrača nije imao.
Već nakon prve deonice Poljaci su imali prednost od 25:29, da bi do poluvremena Slovenija smanjila zaostatak na jedan poen minusa (46:47).
Ipak, u nastavku je Poljska preuzela kontrolu nad igrom, te na kraju i slavila, rezultat je bio 95:105.
Luka Dončić bio je impresivan u dresu Slovenije, postigao je 34 poena, 17 je ubacio bivši košarkaš Partizana Edo Murić, a 15 je dodao Horvat.
Kod Poljaka impresivan je bio bivši košarkaš Crvene zvezde Džordan Lojd koji je postigao 32 poena, 23 je ubacio Mateuš Ponitka, nekadašnji igrač Partizana, a Andrej Pluta je doprineo sa 15 poena.
Treba pomenuti da je delegacija Lejkersa na čelu sa vlasnicom Džini Bus i Robom Pelinkom bila kraj terena, a nema sumnje da će biti zadovoljni izdanjem svog igrača u Spodek Areni u Poljskoj.
BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA
Preporučujemo
GOTOVO JE! Crvena zvezda prodala dvojicu glavnih igrača
28. 08. 2025. u 10:58 >> 11:05
AMERI GLEDAJU I NE VERUJU! Oglasila se NBA liga zbog Nikole Jokića (VIDEO)
28. 08. 2025. u 10:17
SRBI SU ČUDO! Nikola Jokić je pozdravio sve, a onda je u svlačionicu ušao on... (VIDEO)
28. 08. 2025. u 09:11
MARAKANE SE TRESE! Crvena zvezda pronašla zamenu za Elšnika i to kakvu
28. 08. 2025. u 08:14
FENEROVI NAVIJAČI OVO ČEKAJU 16 DUGIH GODINA: Benfika juri peto uzastopno učešće u grupnoj/ligaškoj fazi LŠ
BENFIKA i Fenerbahče odlučuju u Lisabonu o plasmanu u grupnu fazu Lige šampiona, nakon što je prvi meč u Istanbulu završen bez golova.
27. 08. 2025. u 07:30
TENIS U NEVERICI: Vrhunska teniserka zarađuje i na sajtu za odrasle, evo šta je još otkriveno o njoj! (FOTO)
Ljubitelji tenisa su, dok traje Ju-Es open 2025 (US Open), ostali zatečeni kada su saznali da je donedavna članica Top 100 na rang listi Ženske teniske asocijacije (VTA) rešila da pored "belog sporta" - zarađuje i na čuvenom sajtu za odrasle.
27. 08. 2025. u 18:57
NEOBJAŠNjEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - "poštuju" stari kalendar (FOTO/VIDEO)
PRAVOSLAVNI vernici 28. avgusta slave Veliku gospojinu, a zanimljiv fenomen, koji nauka još nije objasnila, vezuje se za ovaj praznik na grčkom ostrvu Kefalonija. Doduše - ne za 28. avgust, već za 15. kada se Velika gospojina slavila po starom kalendaru. U to vreme, svake godine, u jednu crkvu dolazi veliki broj zmija, što je navelo maštovite lokalce da iskonstruišu brojne legende.
28. 08. 2025. u 11:02
Komentari (0)