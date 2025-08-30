Košarka

ŠTA OVO BI U GRUPI SRBIJE? Estonija razbila Češku na Evropskom prvenstvu

Časlav Vuković

30. 08. 2025. u 15:52

ESTONIJA je odigrala dobru utakmicu protiv domaćina Letonije, ali nije nagrađena trijumfom. Ipak, ove subote je upisala prvu pobedu na Evropskom prvenstvu, pošto je razbila Češku sa 89:75 (23:19, 31:17, 23:18, 12:21).

ШТА ОВО БИ У ГРУПИ СРБИЈЕ? Естонија разбила Чешку на Европском првенству

FOTO: FIBA.Basketball

Samo je u prvih 10 minuta ovaj susret bio izjednačen. Već sredinom drugog perioda izabranici Heika Ranule su serijom 14:2 prvo poluvreme okončali sa čak 18 poena prednosti - 54:36.

Nisu tu stali, čak su nastavili da razbijaju protivnika pa su početkom treće četvrtine otišli na maksimalnih +29 - 71:42.

SJAJAN Kristijan Kulamae (sa loptom)/FOTO: FIBA.Basketball

Ipak, Češka je uspela koliko toliko da sačuva čast i smanji razliku, ali nije uspela da napravi veliki preokret, te je doživela treći poraz iz isto toliko utakmica na Evrobasketu 2025.

Najefikasniji kod pobednika bio je Kristijan Kulamae sa 16 poena, pratio ga je Henri Drel sa 15. Na drugoj strani najbolji je bio Jan Zidek koji je brojao do 14, dok je Martin Peterka postigao 13.

Estonija posle tri kola ima učinak 1-2 i u narednom kolu igra protiv Turske (ponedeljak, 13.45). Češka je na 0-3, a sledeći rival joj je Srbija (ponedeljak, 20.15).

Bonus video:  Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TROGODIŠNJA KAZNA! FIBA usred noći sankcionisala Filipa Petruševa zbog isključenja na meču Srbija - Portugal na Evrobasketu!

TROGODIŠNjA KAZNA! FIBA usred noći sankcionisala Filipa Petruševa zbog isključenja na meču Srbija - Portugal na Evrobasketu!