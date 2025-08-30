ŠTA OVO BI U GRUPI SRBIJE? Estonija razbila Češku na Evropskom prvenstvu
ESTONIJA je odigrala dobru utakmicu protiv domaćina Letonije, ali nije nagrađena trijumfom. Ipak, ove subote je upisala prvu pobedu na Evropskom prvenstvu, pošto je razbila Češku sa 89:75 (23:19, 31:17, 23:18, 12:21).
Samo je u prvih 10 minuta ovaj susret bio izjednačen. Već sredinom drugog perioda izabranici Heika Ranule su serijom 14:2 prvo poluvreme okončali sa čak 18 poena prednosti - 54:36.
Nisu tu stali, čak su nastavili da razbijaju protivnika pa su početkom treće četvrtine otišli na maksimalnih +29 - 71:42.
Ipak, Češka je uspela koliko toliko da sačuva čast i smanji razliku, ali nije uspela da napravi veliki preokret, te je doživela treći poraz iz isto toliko utakmica na Evrobasketu 2025.
Najefikasniji kod pobednika bio je Kristijan Kulamae sa 16 poena, pratio ga je Henri Drel sa 15. Na drugoj strani najbolji je bio Jan Zidek koji je brojao do 14, dok je Martin Peterka postigao 13.
Estonija posle tri kola ima učinak 1-2 i u narednom kolu igra protiv Turske (ponedeljak, 13.45). Češka je na 0-3, a sledeći rival joj je Srbija (ponedeljak, 20.15).
