NEMAČKA U VELIKOM STILU ZAVRŠILA GRUPNU FAZU EVROBASKETA! Aktuelni svetski šampioni "razbili" i Fince

Košarkaška reprezentacija Nemačke upisala je i petu pobedu u grupnoj fazi Evrobasketa savladavši Finsku sa 91:61, te tako sa prvog mesta odlaze u osminu finala takmičenja.

Foto: EPA-EFE/Jussi Eskola

Finska je dostojan protivnik bila samo u prvoj deonici, već do poluvremena Nemci razliku povećavaju na dvocifrenu, da bi do kraja meča prednost samo i rasla u korist "pancera".

Najefikasniji su u pobedničkom timu bili Franc Vagner 23 i Denis Šruder sa 16.

Kod Finske najbolji je bio Olivije Nkamua sa 16 poena i 11 skokova.

Nemačka će u osmini finala igrati sa Portugalom.

