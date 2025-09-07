Košarka

GRUZIJA JE U ČETVRTFINALU EVROBASKETA! Izabranici Aleksandra DŽikića poslali Francuze kući

Košarkaška reprezentacija Gruzije napravila je veliko iznenađenje i u osmini finala pobedila Francusku sa 80:70.

ГРУЗИЈА ЈЕ У ЧЕТВРТФИНАЛУ ЕВРОБАСКЕТА! Изабраници Александра Џикића послали Французе кући

Najefikasniji u reprezentaciji Gruzije, koju sa klupe predvodi srpski trener Aleksandar Džikić, bili su Tornike Šengelija i Kamar Boldvin sa po 24 postignuta poena.

Sandro Mamukelašvili je zabeležio 14 poena i 11 skokova, dok je Goga Bitadže postigao osam poena.
U selekciji Francuske istakao se Silvan Francisko sa 14 poena, Gerson Jabusele je ubacio 12, Mamadu Žaite 10.

Gruzija će u četvrtfinalu EP igrati Finske, koja je u subotu pobedila Srbiju rezultatom 92:86.

Poljska je ranije danas savladala Bosnu i Hercegovinu rezultatom 80:72 pa će u četvrtfinalu EP igrati protiv Turske.

