GRUZIJA JE U ČETVRTFINALU EVROBASKETA! Izabranici Aleksandra DŽikića poslali Francuze kući
Košarkaška reprezentacija Gruzije napravila je veliko iznenađenje i u osmini finala pobedila Francusku sa 80:70.
Najefikasniji u reprezentaciji Gruzije, koju sa klupe predvodi srpski trener Aleksandar Džikić, bili su Tornike Šengelija i Kamar Boldvin sa po 24 postignuta poena.
U selekciji Francuske istakao se Silvan Francisko sa 14 poena, Gerson Jabusele je ubacio 12, Mamadu Žaite 10.
Gruzija će u četvrtfinalu EP igrati Finske, koja je u subotu pobedila Srbiju rezultatom 92:86.
Vivatbet poklanja FREEBET za Eurobasket
Poljska je ranije danas savladala Bosnu i Hercegovinu rezultatom 80:72 pa će u četvrtfinalu EP igrati protiv Turske.
Kladi se na mečeve Evropskog prvenstva i stiže ti 25% keš-beka!
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
Preporučujemo
TRANSFER BOMBA NA MARAKANI! Najnovije vesti iz FK Crvena zvezdu su oduševile "delije"!
02. 09. 2025. u 17:34
GOTOVO JE! Crvena zvezda ostaje bez još jednog stranca
02. 09. 2025. u 10:31
NEMCI U ČUDU: Tabela njihove grupe posle prvog kola "stoji naopako" - izabranici Julijana Nagelsmana su "fenjeraši"
NAKON istorijskog iznenađujućeg poraza od Slovačke u četvrtak, Nemačka je pod pritiskom da odgovori pozitivnim rezultatom i pristupom igri na utakmicu protiv Severne Irske u Kelnu.
07. 09. 2025. u 07:45
SRBIJA POSLE SKANDALA I DRAME ISPALA SA EVROBASKETA! Senzacija, Finska izbacila "orlove" sa Evropskog prvenstva!
Košarkaška reprezentacija Srbije je eliminisana sa Evropskog prvenstva, a plasman među osam najboljih ekipa Evrobasketa 2025 onemogućio je poraz od Finske. Konačan rezultat, 86:92, epilog je burnih dešavanja, na momente i skandaloznih. Ipak, nema se šta zameriti samim pobednicima - oni su muški, borbenijom i, pre svega, koncentrisanijom igrom, uz neverovatan broj ofanivnih skokova protiv više ekipe - izbacili glavnog favorita za zlato. Istina, problemi s kojima su se naši suočili (povrede kapitena Bogdanovića, pa Tristana Vukčevića, koji nije igrao ovoga puta, a usred meča i peh Dobrića, te nastup rovitog Avramovića) nisu bili mali, ali malo ko je očekivao da će ekipa iz zemlje košarke - ispasti sa Evrobasketa već u osmini finala, i to od suparnika koji se nikako ne svrstava u košarkaške supersile. To se i dogodilo.
06. 09. 2025. u 22:50 >> 22:50
NEMAČKA VOJSKA SE SPREMA ZA RAT: "Moralo bi da se računa sa 500 do 600 mrtvih na dan"
NOVE tenzije u Evropi i rastuća ruska pretnja, Putinov rat protiv Ukrajine - o čemu nemački mediji svakodnevno izveštavaju - utiču na mnoga područja.
07. 09. 2025. u 20:17
Komentari (0)