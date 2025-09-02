KAKVA UTAKMICA NA EVROBASKETU: Italija u neizvesnoj završnici pobedila Španiju

ITALIJA i Španiju odigrali su utkamicu na mali broj poena, ali veoma borbenu i rešena je u neizvesnoj završnici. Razlog za slavlje imali su "azuri" koji su trijumfovali sa 67:63 (10:18, 20:18, 19:11, 18:16).

Foto: EPA-EFE/GEORGI LICOVSKI

Kakav je bio start meča ništa nije nagovaštavalo da će finiš biti uzbudljiv. "Furija" je kako joj nadimak kaže furiozno počela utakmicu, pošto je povela sa 0:13.

Izabranici Đanmarka Poceka su uspeli da se konsoliduju, ali u prvom poluvremenu nijednom nisu vodili, pa se na odmor otišlo sa 30:36 u korist ekipe Serđa Skariola.

Nastavila se velika borba u trećem kvartalu, a Italija je prvi put do vođstva došla u samom finišu tog perioda - 49:47.

Tokom cele četvrte četvrtine "azuri" su vodili. Španija je samo jednom povela - 62:63, no uprkos tome mogla je da trijumfuje.

Pri rezultatu 64:63 "furija" je krenula u napad za pobedu. Vili Ernangomez je uzeo težak šut koji nije pogodio. Nakon toga je Đoel Para napravio nesportski faul nad Markom Spisuom i to je praktično značilo kraj utakmice.

Plejmejker Italije je poenima sa linije penala stavio tačku na ovu utakmicu i doneo treću pobedu svojoj reprezentaciji.

Najefikasniji kod Italijana bio je Muhamet Dijuf sa 14 poena, Đampaolo Rići je postigao 11. Na drugoj strani najbolji je bio Santi Aldama koji je zabeležio 19 poena i 10 skokova, dok je Serđo De Larea brojao do 15.

"Azuri" su sad na učinku 3-1 i u poslednjem kolu igraju protiv Kipra, Španija je na 2-2 i sastaje se sa Grčkom.

