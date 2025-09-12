FINSKA BAJKA SE ZAVRŠILA! Nemci ih razbili za finale Evropskog prvenstva

Košarkaši reprezentacije Nemačke plasirali su se u finale Evropskog prvenstva pošto su pobedili Finsku u "Riga areni" rezultatom 96:86.

FOTO: FIBA.Basketball

I po drugi put na turniru, Nemačka bolja od Finske. Opet ubedljivo, iako su im Finci danas pružili mnogo veći otpor. Međutim, ekipu Lasija Tuovija izdao je šut, Nemci su koristili svaki segment igre da kreiraju prednost, a i ovog puta kao i protiv Slovenije - izveli su preko 30 penala. Tako, nakon svetske titule, sada idu i po evropsku krunu.

Vetar u leđa koji su imali, Finci su odmah želeli da materijalizuju i početak utakmice bio je obećavajući za njih. Miro Litl i Mikael Jantunen su ubacili prvih devet poena svog tima i nametnuli tempo koji je nastavio Lauri Markanen.

Pri izlasku Jantunena i Grandisona iz igre, počeli su problemi za tim Lasija Tuovija. Nemačka je serijom 19:8 potpuno preuzela stvari u svoje ruke. Franc Vagner je imao sigurnost u svojim rukama. Ponovo je bio najčešća žrtva faulova, a Denis Šruder poput lukave lije pratio centra Orlanda.

Snalažljivo, sakupljao je poene i činio Fince nervoznima, što mu je uspevao. Daleko ispod pređašnjih utakmica šutirali su momci sa samog severa Evrope i bilo je neophodno da pronađu taj segment igre ukoliko su želeli, a jesu, da naprave problem Nemcima koji su tokom druge deonice zašli i do pećine u kojoj se nalazi 19 poena viška.

Dobro šutersko nadmetanje videli smo u finišu poluvremena, s tim da je Fincima bilo potrebno da nešto i odbrane nakon što su stigli na 11 poena zaostatka.

To su uspeli sa startom drugog dela igre koji su otvorili serijom 0:5, ali je to Isak Bonga vrlo brzo vratio na staro. Nekako je uvek izgledalo kao da Nemačka kontroliše sva dešavanja na parketu. Kada god bi na trenutak zapali u krizu, desio bi se Denis Šruder, trojka, bam. Andreasa Obsta nije bilo čitavu utakmicu, a onda je iz kornera pogodio za 70:52 na šest i po minuta pre kraja trećeg kvartala i je sve išlo u njihovu korist.

Pritom, ne možemo da se ne otmemo utisku o broju izvedenih slobodnih bacanja koji su skoro pa duplo više išli na konto Nemaca.

Uprkos svemu tome, strahovita energija ušla je u Fince i tribine su poludele. Brzopotezna serija 0:11 za dva i po minuta i utakmica na dva poseda razlike, dok se u poslednju deonicu ušlo za devet viška u korist Mumbruove ekipe koju je i na ovoj utakmici vodio Alan Ibrahimagić.

Na sedam minuta pre kraja, Nemci su premašili 30 izvedenih slobodnih bacanja, dok su Finci izveli 14. Uprkos tome, ne može da se ne pomene da je Tuovijev tim do tada ispalio 30 trojki i pogodio samo devet.

Iskontrolisao je svetski šampion utakmicu do kraja, došli su umalo i do stotke i upisali siguran trijumf koji ih je odveo do finala.

Denis Šruder je ubacio 26 poena, Franc Vagner 22, dok je Oliver Enkamua imao 21 poen u redovima Finske.

