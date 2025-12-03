Tenis

AU, ŠA MU JE URADILA!? Ana Ivanović pre devet godina "žestoko izigrala" Bastijana Švajnštajgera

Новости онлине

03. 12. 2025. u 07:43

BRAK Ane Ivanović i Bastijana Švajnštajgera je definitivno završen.

АУ, ША МУ ЈЕ УРАДИЛА!? Ана Ивановић пре девет година жестоко изиграла Бастијана Швајнштајгера

Foto: Profimedia

Nemački Bild je opet juče pokrenuo priču o slavnom paru!  Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger zavnično se razode posle devet godina braka, pa se odmah postavlja pitanje kako će podeliti bogatstvo.

Sve što su zaradili posle venčanja ide u zajedničku kasu i deli se napola u slučaju razvoda, navodno stoji u predbračnom ugovoru, pa Ana sa bivšim mužen neće deliti milione evra zarađene pre braka.

- Sve je do detalja razrađeno na više od deset stranica ugovora. Ana ima doživotni ugovor s jednim brendom, prema kojem će zaraditi više od sto miliona evra, a i to je osigurano ovim ugovorom - preneli su mediji pre nekoliko godina. 

Ana i Bastijan imaju tri sina Luku (7), Lea (4) i Tea (1). U predbračnom ugovoru je i plan za naslednike. 

- Onog trenutka kada postanu roditelji, menjaju se određene tačke ugovora i to je već predviđeno pripremljenim aneksom. Naravno da će tada raspodela finansija biti drugačija u odnosu na trenutak kada njih dvoje nemaju dece.

Ana je tokom karijere zaradila od turnira oko 15 miliona evra, ali kada su uzmu u obzir brojni sponzorski ugovori  brojka je oko 100 miliona. Godinama je imala sopstveni kozmetički brend, dok je i dalje zaštitno lice Roleksa i još nekih brendova. Bogatstvo Ane Ivanović uvećalo se i zahvaljujući saradnji sa brendom "Brax”, koja je okončana pre nekoliko meseci. 

Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - Smradovi su preko Drine prešli - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio
Poznati

0 0

ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - "Smradovi su preko Drine prešli" - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio

BURA oko fotografije i snimka folkera Ace Lukasa sa Naserom Orićem, nekadašnjim komandantom jedinica Armije RBiH u području Srebrenice tokom rata u Bosni i Hercegovini, ne stišava se. I dalje akteri "kafanskog susreta" izazivaju veliku pažnju, a sad je u centru pevač Šerif Konjević, koji je pozvao srpskog pevača da prisustvuje privatnoj proslavi u restoranu u centru Sarajeva, gde je bio pozvan i Naser Orić.

02. 12. 2025. u 12:35

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DR NOVOSTI: Revolucija u transplantaciji kose

DR NOVOSTI: Revolucija u transplantaciji kose