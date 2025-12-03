AU, ŠA MU JE URADILA!? Ana Ivanović pre devet godina "žestoko izigrala" Bastijana Švajnštajgera
BRAK Ane Ivanović i Bastijana Švajnštajgera je definitivno završen.
Nemački Bild je opet juče pokrenuo priču o slavnom paru! Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger zavnično se razode posle devet godina braka, pa se odmah postavlja pitanje kako će podeliti bogatstvo.
Sve što su zaradili posle venčanja ide u zajedničku kasu i deli se napola u slučaju razvoda, navodno stoji u predbračnom ugovoru, pa Ana sa bivšim mužen neće deliti milione evra zarađene pre braka.
- Sve je do detalja razrađeno na više od deset stranica ugovora. Ana ima doživotni ugovor s jednim brendom, prema kojem će zaraditi više od sto miliona evra, a i to je osigurano ovim ugovorom - preneli su mediji pre nekoliko godina.
Ana i Bastijan imaju tri sina Luku (7), Lea (4) i Tea (1). U predbračnom ugovoru je i plan za naslednike.
- Onog trenutka kada postanu roditelji, menjaju se određene tačke ugovora i to je već predviđeno pripremljenim aneksom. Naravno da će tada raspodela finansija biti drugačija u odnosu na trenutak kada njih dvoje nemaju dece.
Ana je tokom karijere zaradila od turnira oko 15 miliona evra, ali kada su uzmu u obzir brojni sponzorski ugovori brojka je oko 100 miliona. Godinama je imala sopstveni kozmetički brend, dok je i dalje zaštitno lice Roleksa i još nekih brendova. Bogatstvo Ane Ivanović uvećalo se i zahvaljujući saradnji sa brendom "Brax”, koja je okončana pre nekoliko meseci.
