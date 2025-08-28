Košarka

TEŽAK PORAZ BELGIJANACA! Desetkovana Francuska silna na Evrobasketu

Александар Илић
Aleksandar Ilić

28. 08. 2025. u 19:22

BELGIJA je ubedljivo poražena od Francuske u utakmici prvog kola grupe D igrane na Evrobasketu. Susret igran u Poljskoj pripao je "galskim petlovima" rezultatom 64:92.

FOTO: FIBA.Basketball

Pitanje pobednika rešeno je već u prvoj deonici koju je Francuska dobila 10:8, a kako je vreme teklo, razlika je bivala sve veća. Do konačnih 64:92. 

Najefikasniji kod Belgijanaca bio je Vanvijn sa 13 poena, dva manje dodao je Bako, a devet je upisao Emanuel Lekomt. 

Desetkovanu Francusku koja igra bez  Evana Furnijea, Matijasa Lesora i prve zvezde Viktora Vembanjame predvodili su Eli Okobo i Bilal Kulibali sa po 12 poena, jedan manje dodao je Geršon Jabusele, a dvocifreni su bili i Nadir Hifi, kao i Zakari Risašer sa po 10 poena. 

Podsetimo, belgijsku reprezentaciju sa klupe prevodi hrvatski stručnjak Dario Đerđa 

