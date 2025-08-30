LUKA DONČIĆ NE MOŽE SAM: Slovenija posle velike borbe izgubila od Francuske na Evrobasketu

NE može Luka Dončić sam da pobedi protivnika. Pokušao je to da uradi ove subote, ali nije uspeo pošto je Francuska savladala Sloveniju sa 103:95 (28:30, 19:23, 21:16, 35:25) u 2. Evropskog prvenstva.

FOTO: Profimedia

Još jednom je Luka Dončić pokazao da je igra "zmajčeka" bez njega nezamisliva. On je na parketu proveo 34 minuta i za to vreme je ostvario učinak od 39 poena, osam skokova i osam asistencija.

Za razliku od meča sa Poljskom izabranici Aleksandra Sekulića su pružili dobru partiju protiv vicešampiona Olimpijskih igara koji je, vredi istaći oslbljen došao na ovo prvenstvo.

Ipak, to ne umanjiju igru Slovenije koja je sa +7 - 47:54 i serijom 10:0 otišla na veliki odmor.

Francuska je uspela da se vrati u drugom poluvremenu u kom se vodila velika borba, ali na kraju je selekcija koju sa klupe predvodi Frederik Fotu uspela da preokrene rezultat i trijumfuje.

Slovenija je bila u igri do dva minuta pred kraj kad je na semaforu stajalo 91:86, ali do pobede nije mogla jer je rival odigrao sjajnu poslednju četvrtinu koju je dobio sa 35:22.

Mrlju na slavlje Francuza bacio je Silvan Francisko. On je imao loptu u poslednjem napadu i nije želeo da ide na koš, čak se i pozdravio sa Dončićem. Na kraju je ipak košarkaš Žalgirisa odlučio da postigne koš što je iznerviralo rivala. Definitivno nesportski potez ovog 27-godišnjaka iz Kreteja.

Najefikasniji u pobedničkoj reprezentaciji Silvan Francisko sa 30 poena, dok su Eli Okobo i Bilal Kulibali postigli po 13. Na drugoj strani se pored Dončića poenterski istakao Edo Murić koji je brojao do 16.

"Trikolori" su na učinku 2-0 i sledeći rival im je Izrael. "Zmajčeki" su na 0-2 i u 3. kolu će igrati protiv Belgije.

