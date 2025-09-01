LITVANIJA ZAUSTAVILA MARKANENA I FINSKU! Trijumf "bačen" u senku zbog povrede jednog od najboljih

Košarkaška reprezentacija Litvanije savladali su Finsku sa 81:78 u 4. kolu grupe B.

FOTO: EPA

Litvanija se fokusirali u odbrani na samo jednog čoveka - Laurija Markanena. On je do ove utakmice imao prosek od 32 poena, a večeras "samo" 19.

Ostali nisu uspevali da pogode neke otvorene šuteve, pa su tako Litvanci stigli do trijumfa.

Međutim, pred kraj treće četvrtine povredio se Litvaniji plejmejker Rokas Jokubiatis koji igra izvanredan turnir do sada. On je otišao u svlačionicu pod velikim bolovima u nozi, a još uvek se ne zna stepen povrede.

Najefikasniji u pobedničkom timu bili su Rokas Jokubaitis sa 16 i Marek Blaževič sa 14.

Kod poraženog tima Lauri Markanen i Mikael Jantunen brojali su do 19.

Pored ove dve selekcije u grupi B se nalaze još Velika Britanija, Crna Gora, Nemačka i Švedska.

