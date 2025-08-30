Košarka

GRČKA RUTINSKI PROTIV KIPRA: "Heleni" zabeležili drugu pobedu na Evropskom prvenstvu

Časlav Vuković

30. 08. 2025. u 19:37

GRČKA je ostvarila i drugu pobedu na Evropskom prvenstvu pošto je bez problema pobedila Kipar sa 96:69 (22:13, 21:18, 26:16, 27:22).

ГРЧКА РУТИНСКИ ПРОТИВ КИПРА: Хелени забележили другу победу на Европском првенству

FOTO: FIBA.Basketball

Nijednog momenta se nije dovodilo u pitanje ko će trijumfovati na ovoj utkamici, jer je razlika u kvalitetu velika.

Koliko su "heleni" bili dominantni pokazuje činjenica da su dobili sve četiri četvrtine. 

Najefikasniji u selekciji koju sa klupe predvodi Vasilis Spanulis bili su Konstantinos Mitoglu i Tajler Dorsi sa po 18 poena. Kod Kiprana najbolji je bio Konstantinos Simicis sa 16, dok je Darel Vilis dodao 15.

Grčka je sad na učinku 2-0 i u narednom kolu igra protiv Gruzije. Kipar je na 0-2 i u sledećem meču igra sa Španijom.

