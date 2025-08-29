Košarka

NEMAČKA POKAZALA SNAGU: "Panceri" razbili Švedsku za drugu pobedu na Evrobasketu

Časlav Vuković

29. 08. 2025. u 14:23

NEMAČKA je pre početka Evropskog prvenstva u košarci označena kao drugi favorit za zlato. "Panceri" za sad potvrđuju snagu i kvalitet.

Foto: EPA-EFE/KIMMO BRANDT

Izabranici Aleksa Mumbura su nakon ubedljiv pobede nad Crnom Gorom (106:76) razbili i Švedsku u 2. kolu sa 105:83 (27:17, 32:25, 25:24, 21:17).

Nijednog trenutka se nije dovodilo u pitanje ko će trijumfovati na ovom meču. Aktuelni šampion sveta je posle prvog poluvremena imao velikih 17 poena prednosti - 59:42.

U istom ritmu su Nemci nastavili u nastavku utakmice i upisali su novu ubedljivu pobedu na Evropskom prvenstvu.

Ono što može da raduje navijače Partizana je to da Isak Bonga nije povređen. On je bio danas na terenu i za 21 i po minut je ostvario učinak od devet poena, jednog skoka i tri asistencije.

Najefikasniji kod pobedika bio je Denis Šruder sa 23 poena, pratio ga je Franc Vagner sa 21. Na drugoj strani najbolji je bio Melvin Pancar sa 18, dok je Matijas Markuson ubacio 13.

Nemačka je trenutno na učinku 2-0 i naredni meč igra u subotu od 12.30 protiv Litvanije. Švedska je na 0-2 i u 3. kolu se 30. avgusta od 15.30 sastaju sa Velikom Britanijom.

PRAVOSLAVNI vernici 28. avgusta slave Veliku gospojinu, a zanimljiv fenomen, koji nauka još nije objasnila, vezuje se za ovaj praznik na grčkom ostrvu Kefalonija. Doduše - ne za 28. avgust, već za 15. kada se Velika gospojina slavila po starom kalendaru. U to vreme, svake godine, u jednu crkvu dolazi veliki broj zmija, što je navelo maštovite lokalce da iskonstruišu brojne legende.

