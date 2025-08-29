NEMAČKA POKAZALA SNAGU: "Panceri" razbili Švedsku za drugu pobedu na Evrobasketu
NEMAČKA je pre početka Evropskog prvenstva u košarci označena kao drugi favorit za zlato. "Panceri" za sad potvrđuju snagu i kvalitet.
Izabranici Aleksa Mumbura su nakon ubedljiv pobede nad Crnom Gorom (106:76) razbili i Švedsku u 2. kolu sa 105:83 (27:17, 32:25, 25:24, 21:17).
Nijednog trenutka se nije dovodilo u pitanje ko će trijumfovati na ovom meču. Aktuelni šampion sveta je posle prvog poluvremena imao velikih 17 poena prednosti - 59:42.
U istom ritmu su Nemci nastavili u nastavku utakmice i upisali su novu ubedljivu pobedu na Evropskom prvenstvu.
Ono što može da raduje navijače Partizana je to da Isak Bonga nije povređen. On je bio danas na terenu i za 21 i po minut je ostvario učinak od devet poena, jednog skoka i tri asistencije.
Najefikasniji kod pobedika bio je Denis Šruder sa 23 poena, pratio ga je Franc Vagner sa 21. Na drugoj strani najbolji je bio Melvin Pancar sa 18, dok je Matijas Markuson ubacio 13.
Nemačka je trenutno na učinku 2-0 i naredni meč igra u subotu od 12.30 protiv Litvanije. Švedska je na 0-2 i u 3. kolu se 30. avgusta od 15.30 sastaju sa Velikom Britanijom.
