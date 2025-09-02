GRUZIJA UBEDLJIVA NA EVROBASKETU: Izabranici Aleksandra DŽikića pregazili Kipar, sledi važan meč sa BiH
GRUZIJA je ostvarila veoma važnu pobedu na Evropskom prvenstvu, pošto je razbila Kipar sa 93:61 (15:13, 27:13, 26:15, 25:20) i ostala je u igri za plasman u nokaut fazu.
Reprezentacija koju sa klupe predvodi Aleksandar Džikić je na učinku 2-2 i u poslednjem kolu će u direktnom duelu sa Bosnom i Hercegovinom (2-2) odlučiti ko će se plasirati u osminu finala.
Od sudijskog podbacivanja postalo je jasno da će Gruzija ostvariti pobedu. Već u prvom poluvremenu razlika je iznosila +16 - 42:26.
Ništa se nije promenilo ni u nastavku susreta, prednost je samo rasla, sve do maksimalnih +34 - 78:44.
Najefikasniji kod pobednika bio je Tornike Šengelija sa 27 poena, pratio ga je Goga Bitdze koji je upisao dabl-dabl učinak - 21 poen i 13 skokova. Na drugoj strani najbolji je bio Darel Vilis sa 19, dok je Filipos Tigas dodao 11.
Gruzija je do sad pored Kipra pobedila Španiju, a poražena je od Grčke (94:53) i Italije (78:62).
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
