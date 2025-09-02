Košarka

GRUZIJA UBEDLJIVA NA EVROBASKETU: Izabranici Aleksandra DŽikića pregazili Kipar, sledi važan meč sa BiH

Časlav Vuković

02. 09. 2025. u 18:58

GRUZIJA je ostvarila veoma važnu pobedu na Evropskom prvenstvu, pošto je razbila Kipar sa 93:61 (15:13, 27:13, 26:15, 25:20) i ostala je u igri za plasman u nokaut fazu.

ГРУЗИЈА УБЕДЉИВА НА ЕВРОБАСКЕТУ: Изабраници Александра Џикића прегазили Кипар, следи важан меч са БиХ

FOTO: Profimedia

Reprezentacija koju sa klupe predvodi Aleksandar Džikić je na učinku 2-2 i u poslednjem kolu će u direktnom duelu sa Bosnom i Hercegovinom (2-2) odlučiti ko će se plasirati u osminu finala.

Aleksnadar Džikić/FOTO: Profimedia

Od sudijskog podbacivanja postalo je jasno da će Gruzija ostvariti pobedu. Već u prvom poluvremenu razlika je iznosila +16 - 42:26.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Ništa se nije promenilo ni u nastavku susreta, prednost je samo rasla, sve do maksimalnih +34 - 78:44. 

Najefikasniji kod pobednika bio je Tornike Šengelija sa 27 poena, pratio ga je Goga Bitdze koji je upisao dabl-dabl učinak - 21 poen i 13 skokova. Na drugoj strani najbolji je bio Darel Vilis sa 19, dok je Filipos Tigas dodao 11.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Gruzija je do sad pored Kipra pobedila Španiju, a poražena je od Grčke (94:53) i Italije (78:62).

Bonus video:  Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

NEMCI BESNI: Merc ćelav, a na frizuru daje 12.000€ za 3 meseca! Političari troše kao blesavi, samo JEDNA ministarka nije dala ni centa
Svet

0 0

NEMCI BESNI: Merc ćelav, a na frizuru daje 12.000€ za 3 meseca! Političari troše "kao blesavi", samo JEDNA ministarka nije dala ni centa

FRIDRIH Merc, aktuelni kancelar Nemačke od maja 2025. godine, dobro je poznat po svojoj prepoznatljivoj frizuri - malom, centralnom pramenu kratke kose na inače ćelavoj glavi, često duhovito nazvanom njegovim „Haarisel“ (ostrvo kose) u nemačkim medijima i na društvenim mrežama. Ovaj izgled postao je njegov zaštitni znak, simbolizujući njegov praktičan, tradicionalno konzervativni imidž, iako je često kritikovan zbog toga što deluje zastarelo ili neuredno

01. 09. 2025. u 13:40

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Zelena energija za budućnost

Zelena energija za budućnost