LITVANIJA OBEZBEDILA OSMINU FINALA! Pobeđena Švedska, sledi veliki baltički "derbi" na Evrobasketu

Košarkaši Litvanije pobedili su Švedsku sa 74:71 te se tako plasirali u nokaut fazu i to sa drugog mesta u grupi B. Oni će u osmini finala igrati protiv Letonije.

FOTO: FIBA.Basketball

Litvanija je u neizvesnoj završnici ipak uspela da slavi. Mučili su se tokom većeg dela meča, tek krajem treće i u četvrtoj četvrtini uspevaju da se stabilizuju i zabeleže trijumf.

Ono što brine Litvance je to da se povredio još jedna košarkaš. Naime Rokas Jokubaitis je pokidao ligamente u prošlom meču i završio učešće na Evrobasketu, a na današnjoj utakmici se povredio Margiris Normantas, međutim stepen povrede još uvek nije poznat i hoće li on moći da pomogne ekipi u nastavku takmičenja.

Najefikasniji u sastavu pobedniče ekipe bili su Jonas Valančijunas sa 18 i Arnas Velička sa 14.

Kod Švedske najblju partiju su pružili Pele Larson sa 18 i Tobijas Borg sa 13 poena.

