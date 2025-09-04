VELIKI USPEH BOSNE I HERCEGOVINE: "Zmajevi" pobedili Gruziju i obezbedili plasman u osminu finala Evorbasketa
BOSNA i Hercegovina igraće u osmini finala Evropskog prvenstva, pošto je uspela da pobedi Gruziju u poslednjem 4. kolu sa 84:76 (20:15, 27:20, 20:27, 17:14).
Dobrom igrom u poslednje dve utakmice izabranici Adisa Bećiragića uspeli su da se domognu plasmana u nokaut fazu Evrobasketa posle 32 godine.
Zasluženi je Bosna i Hercegovina trijumfvala. Od starta su Jusuf Nirkić i drugovi pokazali da su puni samopouzdanja nakon pobede nad Grčkom (80:77). Ova selekcija je posle 20 minuta košarke imala prednost od 12 razlike - 47:35.
Nije se reprezentacija koju sa klupe predvodi Aleksandar Džikić predavala i malo po malo topila je vođstvo rivala i u poslednjem periodu je stigla do izjednačenja - 71:71.
Sve je u tim trenucima bilo na strani Gruzije, ali protivnik je ponovo pronašao prava rešenja i serijom 9:0 uspeo da prelomi susret i trijumfuje.
Gruzija je veoma loša bila u završnici, pet minuta su bili bez koša. Seriju je prkeinuo Sandro Mamukelašvili koji je pogodio jedno od dva slobodna bacanja za 79:72 na 2:08 do kraja.
Vremena za preokret nije bilo, pa je Bosna i Hercegovina uspela da prođe dalje u jednoj grupi koja je bila veoma jaka.
Gruzija i dalje ima šansu da se domogne osmine finala. Da bi se to desilo potrebno je da Grčka savlada Španiju.
Najefikasniji kod pobednika bio je Jusuf Nurkić sa 15 poena i 12 skokova, na istom učinku je i Džon Roberson. Na drugoj strani najbolji je bio Sandro Mamukelašvili sa 20, dok je Kamar Boldvin dodao 18.
Bosna i Herceregovina je grupnu fazu okončala sa učinkom 3-2, a ekipa Aleksansra Džikića sa 2-3.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
