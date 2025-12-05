Politika

"PRESEDAN KOJI IZUZETNO ZABRINJAVA" Ministar Đurić o sramnoj presudi Andrijani Nešić

В.Н.

05. 12. 2025. u 07:33

MINISTAR spoljnih poslova Marko Đurić osudio je sramnu presudu upućenu urednici "Novosti" Andrijani Nešić.

ПРЕСЕДАН КОЈИ ИЗУЗЕТНО ЗАБРИЊАВА Министар Ђурић о срамној пресуди Андријани Нешић

Foto MSP

- Upućujem reči podrške "Novostima" i urednici Andrijani Nešić u ovom izazovnom trenutku, jer je izrečena mera zabrane obavljanja uredničke funkcije u trajanju od godinu dana presedan koji izuzetno zabrinjava.

Podsetimo još jednom da je očuvanje slobode medija i profesionalnog integriteta novinara od suštinskog značaja za svako demokratsko društvo, kao i da je u ovakvim okolnostima potrebno da svi akteri pokažu punu posvećenost principima pravičnosti. 

Apelujem na nadležne institucije da pažljivo razmotre sve okolnosti i obezbede da se zaštite temeljne vrednosti javne reči - naveo je ministar Đurić. 

