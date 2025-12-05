"PRESEDAN KOJI IZUZETNO ZABRINJAVA" Ministar Đurić o sramnoj presudi Andrijani Nešić
MINISTAR spoljnih poslova Marko Đurić osudio je sramnu presudu upućenu urednici "Novosti" Andrijani Nešić.
- Upućujem reči podrške "Novostima" i urednici Andrijani Nešić u ovom izazovnom trenutku, jer je izrečena mera zabrane obavljanja uredničke funkcije u trajanju od godinu dana presedan koji izuzetno zabrinjava.
Podsetimo još jednom da je očuvanje slobode medija i profesionalnog integriteta novinara od suštinskog značaja za svako demokratsko društvo, kao i da je u ovakvim okolnostima potrebno da svi akteri pokažu punu posvećenost principima pravičnosti.
Apelujem na nadležne institucije da pažljivo razmotre sve okolnosti i obezbede da se zaštite temeljne vrednosti javne reči - naveo je ministar Đurić.
Preporučujemo
EKSKLUZIVNO - URANIJUM I TEŠKI METALI OTKRIVENI U TKIVU GENERALA PAVKOVIĆA: Iz italijanske laboratorije stigli rezultati analiza (FOTO)
U TUMORSKOM tkivu generala Nebojše Pavkovića, koje je 15. septembra poslato na analize u specijalizovanu laboratoriju u Italiji, pronađeni su uranijum i teški metali u ekstremno visokim koncentracijama!
29. 11. 2025. u 08:00
OTAC PADAO U NESVEST, HITNA INTERVENISALA NEKOLIKO PUTA Mučne scene na sahrani Ane Radović - Iz porodične kuće je ispratili na večni počinak
DANAS je na Zlatiborskom groblju sahranjena Ana Radović iz Čajetine, koja je poginula u teškoj sabraćajnoj nesreći na magistralnom putu kod Čačka.
28. 11. 2025. u 14:45
JOVANIN NOVI DEČKO: Sportista, biznismen, sin jugoslovenskog rekordera (FOTO)
VODITELjKA Jovana Jeremić već neko vreme uživa u ljubavi sa bokserom Milošem Stojanovićem Tigrom, sinom jugoslovenskog kikboksera Gidre koji je postavio svetski rekorder.
04. 12. 2025. u 12:31
Komentari (0)