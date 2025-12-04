"MNOGO SE RADUJEM SVEMU ŠTO NAM PREDSTOJI U 2026. GODINI" Vučić se oglasio na Instagramu - Za godinu dana tačno biće promenjeno lice Srbije

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić oglasio se video-porukom na svom zvaničnom Instagram profilu. Vučić je ovu video-poruku usnimio u automobilu, na putu ka gradilištu Ekspa.

Foto printskrin Instagram/buducnostsrbijeav

"Mnogo se radujem svemu što nam predstoji u 2026. godini. Očekujem velike uspehe Srbije i potpuno promenjeno lice naše zemlje. Očekujem da zajedno sa narodom Srbije osiguramo još bolji životni standard svih naših građana", navedeno je u opisu snimka na zvaničnom Instagram profilu predsednika.

- Evo nas na putu do Ekspa. Radujem se što ću da vidim verujem veliki napredak, radujem se mnogo rezultatima koje će ljudi u Srbiji moći da vide sledeće godine. Nešto sam bolešljiv, ali i dalje dovoljno dobar šofer - rekao je predsednik koji na snimku upravlja automobilom, i dodao da je u društvu ministra finansija Siniše Malog.

- Jedina je svađa oko toga da li ćemo da slušamo Lolu ili TDI kao što svi možete da pogodite. Mnogo sam srećan zbog velikih projekata i u januaru krećemo sa Prirodnjačkim muzejom, Akvarijumom, Muzejom istorije Srbije, za nekoliko dana otvaramo auto-put, deonicu od Vrnjačke Banje, do ulaska u Kraljevo, 14,3 kilometara. Za godinu dana tačno biće promenjeno lice Srbije, i sve će biti mnogo lepše - navodi predsednik u snimku.