ČUDO NA EVROPSKOM PRVENSTVU: Portugal pobedio Estoniju i plasirao se u osminu finala

NIJE se mnogo očekivalo od Portugala na Evropskom prvenstvu, ali ova selekcija je sve razuverila i igraće u osmini finala.

Izabranici Marija Gomeša su u direktnom okrašju u borbi za nokaut fazu savladali Estoniju sa 68:65 (14:14, 13:18, 20:13, 21:20) i napravili pravo čudo, pošto nastavljaju kontinentalno takmičenje.

Od početka duela se vodila velika borba. Videlo se da je ulog veliki, ali baltička selekcija je u prvom poluvremenu bila za nijansu bolja, pa su na pauzi imali vođstvo - 27:32.

Ipak, sjajna treća četvrtina Portugalaca, pre svega u odbrani (20:13) bila je dovoljna da se napravi preokret i trijumfuje, iako je bilo neverovatne drame.

Portugal je tokom četvrtog perioda održavao prednost, ali se onda pojavio odlični Artur Konotsuk sa tri trojke i poenima posle prodora. On je vratio vođstvo svojoj selekciji 61:64. Tu nije bio kraj uzbuđenjima.

Na 50 sekundi do kraja trojku iz velike daljine je pogodio Rafael Lišboa za izjednačenje. Potom je Konotsuk bio polovičan sa linije penala. Nakon toga je i Lišboa bio fauliran. On je oba puta bio siguran sa crte za 66:65.

Estonija je krenula u napad koji je mogao da joj donese pobedu. Loptu je uzeo Kristijan Kulamae, koji je otišao na prodor, ali lopta mu je bila izbijena. U nastavku je Lišboa opet bio fauliran i ovoga puta je bio miran sa linije penala za konačnih 68:65.

Probao je ponovo Kulamae sa centra da pogodi i izbori produžetak, no nije bio precizan i Portugalci su mogli da počnu sa slavljem.

Najefikasniji kod pobednika bio je Rafael Lišboa sa 17 poena, pratio ga je Nemijas Keta sa 15. Na drugoj strani najbolji je bio pomenuti Artur Konotsuk sa 20 poena, dok je Kristijan Kulamae postigao 17.

Portugal je grupnu fazu završio na poziciji četiri sa učinkom 2-3 i u osmini finala će igrati protiv aktuelnog šampiona sveta, selekcije Nemačke.

