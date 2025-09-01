Košarka

PEŠIĆEVI ORLOVI U NEVERICI: Evo šta je uradila Turska pred meč sa Srbijom

Časlav Vuković

01. 09. 2025. u 15:33

TURSKA je nastavila da ređa pobede na Evropskom prvenstvu. Ova reprezentacija je u 4. kolu pobedila Estoniju sa 84:64 (25:13, 21:14, 19:22, 19:15).

ПЕШИЋЕВИ ОРЛОВИ У НЕВЕРИЦИ: Ево шта је урадила Турска пред меч са Србијом

Foto: EPA-EFE/TOMS KALNINS

Iako su pokazali dobru igru za izabranike Ergina Ataman tek predstoji najteži izazov na kontinentalnom takmičenju, a to je duel sa Srbijom u poslednjoj rundi grupne faze.

Nema dileme da će ovaj meč izazvati veliku pažnju košarkaške javnosti, pošto se sastaju dve reprezentacije koje su uz Nemačku najviše pokazale tokom dosadašnjeg nadmetanja i među glavnim favoritima su za medalju.

Upravo će se te dve selekcije boriti za prvo mesto. "Orlovi" trenutno imaju učinak 3-0 i predstoji im duel sa Češkom (ponedeljak, 20.15).

Što se meča Turske i Estonije tiče, neizvesnosti nije bilo, jer su Alperen Šengun i drugovi vrlo brzo došli do dvocifrene prednosti.

Već posle 20 minuta je bilo 19 razlike za Turke - 46:27. Nije se stanje na parketu promenilo u drugom poluvremenu, pa je ekipa Ergina Atamana sačuvala veliku prednost i došla do četvrtog trijumfa.

Najefikasniji kod pobednika bio je Alperen Šengun koji je brojao do 21. Erdžan Osmani je upisao dabl-dabl učinak od 14 poena i 10 skokova. U selekciji Estonije najbolji je bio Kristijan Kulamae sa 16 poena, dok je Kregor Hermet sa 12.

Turska je na učinku 4-0, dok baltička selekcija ima 1-3 i sa Portugalom će se u poslednjem kolu boriti sa prolaz u narednu fazu.

