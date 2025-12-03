Tenis

KAKVA LAŽ! Mrzitelj Novaka Đokovića izigrao ceo svet

03. 12. 2025. u 09:02

TENISKA bomba ipak neće eksplodirati!

КАКВА ЛАЖ! Мрзитељ Новака Ђоковића изиграо цео свет

Serena Vilijams se ne vraća tenisu. To je samo jedna u nizu laži Bena Rotenberga, koji je stekao reputaciju mrzeći Novaka Đokovića. koristio je svaku priliku da "pljuje" Srbina, a sada kada više ne može da skuplja pratioce i klikove na najvežem svih vremena pokrenuo je novi teniski zemljotres.

Naime, novinar Ben Rotenberg je kao eksluzivnu vest objavio da 44-godišnja Amerikanka planira da se posle tri sezone vrati na teren. Kao izvor, naveo je Sereninu prijavu na listu teniserki, prijavljenih za doping kontrolu, koja je obavezna za sve.

Serena se u oktobru našla na toj listi, prvi put još od septembra 2022, što je bio povod da Rotenberg napravi vest.

"O Bože, ljudi, ja se ne vraćam. Ovaj ‘požar’ je lud", demantovala je sve Serena na Tviteru.

Rotenberg ju je u komentaru upitao zašto se onda prijavila za testiranje, ali odgovor nije dobio.

