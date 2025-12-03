KAKVA LAŽ! Mrzitelj Novaka Đokovića izigrao ceo svet

TENISKA bomba ipak neće eksplodirati!

Foto: Printskrin

Serena Vilijams se ne vraća tenisu. To je samo jedna u nizu laži Bena Rotenberga, koji je stekao reputaciju mrzeći Novaka Đokovića. koristio je svaku priliku da "pljuje" Srbina, a sada kada više ne može da skuplja pratioce i klikove na najvežem svih vremena pokrenuo je novi teniski zemljotres.

Naime, novinar Ben Rotenberg je kao eksluzivnu vest objavio da 44-godišnja Amerikanka planira da se posle tri sezone vrati na teren. Kao izvor, naveo je Sereninu prijavu na listu teniserki, prijavljenih za doping kontrolu, koja je obavezna za sve.

BREAKING: Serena Williams plots shock tennis comeback at 44 years oldhttps://t.co/G9B5zbZZp2 — talkSPORT (@talkSPORT) December 2, 2025

Serena se u oktobru našla na toj listi, prvi put još od septembra 2022, što je bio povod da Rotenberg napravi vest.

"O Bože, ljudi, ja se ne vraćam. Ovaj ‘požar’ je lud", demantovala je sve Serena na Tviteru.

Omg yall I’m NOT coming back. This wildfire is crazy- — Serena Williams (@serenawilliams) December 2, 2025

Rotenberg ju je u komentaru upitao zašto se onda prijavila za testiranje, ali odgovor nije dobio.

Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu