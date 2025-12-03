KAKVA LAŽ! Mrzitelj Novaka Đokovića izigrao ceo svet
TENISKA bomba ipak neće eksplodirati!
Serena Vilijams se ne vraća tenisu. To je samo jedna u nizu laži Bena Rotenberga, koji je stekao reputaciju mrzeći Novaka Đokovića. koristio je svaku priliku da "pljuje" Srbina, a sada kada više ne može da skuplja pratioce i klikove na najvežem svih vremena pokrenuo je novi teniski zemljotres.
Naime, novinar Ben Rotenberg je kao eksluzivnu vest objavio da 44-godišnja Amerikanka planira da se posle tri sezone vrati na teren. Kao izvor, naveo je Sereninu prijavu na listu teniserki, prijavljenih za doping kontrolu, koja je obavezna za sve.
Serena se u oktobru našla na toj listi, prvi put još od septembra 2022, što je bio povod da Rotenberg napravi vest.
"O Bože, ljudi, ja se ne vraćam. Ovaj ‘požar’ je lud", demantovala je sve Serena na Tviteru.
Rotenberg ju je u komentaru upitao zašto se onda prijavila za testiranje, ali odgovor nije dobio.
Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu
Preporučujemo
DRAMA U KUPU SRBIJE! Vojvodina u 90+9. minutu do pobede protiv Vršca
03. 12. 2025. u 15:28
ERLING HALAND: Nisam očekivao da ću ovako brzo da postignem 100 golova u Premijer ligi
03. 12. 2025. u 15:00
"GOREĆE" NOU KAMP: Barsa dočekuje razigrani Atletiko u meču koji ima ozbiljan uticaj na borbu za titulu
BARSELONA i Atletiko Madrid sudariće se u utorak uveče na „Kamp Nou“ (21.00) u meču koji može ozbiljno da pomeri ravnotežu u borbi za titulu. Katalonci brane prvo mesto, dok „jorgandžije“ jure osmi uzastopni trijumf u svim takmičenjima koji bi ih izjednačio sa Barsom po broju osvojenih bodova.
02. 12. 2025. u 07:30
KAKAV HAOS! Fudbaleri upali u svlačionicu suparnika i pretukli ih (VIDEO)
Najnovije sportske vesti su više za rubriku "crna hronika".
03. 12. 2025. u 11:15
ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - "Smradovi su preko Drine prešli" - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio
BURA oko fotografije i snimka folkera Ace Lukasa sa Naserom Orićem, nekadašnjim komandantom jedinica Armije RBiH u području Srebrenice tokom rata u Bosni i Hercegovini, ne stišava se. I dalje akteri "kafanskog susreta" izazivaju veliku pažnju, a sad je u centru pevač Šerif Konjević, koji je pozvao srpskog pevača da prisustvuje privatnoj proslavi u restoranu u centru Sarajeva, gde je bio pozvan i Naser Orić.
02. 12. 2025. u 12:35
Komentari (0)