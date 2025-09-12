ŠTA OVO BI NA EVROBASKETU? Silna Turska razbila Grčku, za zlato igra sa Nemačkom!

TURSKA će se boriti za zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu, pošto je u polufinalu razbila Grčku sa 94:68 (26:16, 23:15, 23:20, 22:17).

Foto: EPA-EFE/TOMS KALNINS

Od prve utakmice, pa sve do ovog duela sa "helenima" izabranici Ergina Atamana beležili su sjajne partije i do meča za trofej su došli bez poraza.

Što se ovog meča tiče, Turska je od početka rivalu stavila do znanja da se ne nada da može da igra u finalu. Nakon prvog poluvremena na semaforu je stajalo 49:31 i bilo je jasno da od preokreta neće biti ništa.

ZAUSTAVLjEN Janis Adetokumbo/Foto: EPA-EFE/TOMS KALNINS

Ništa se nije promenilo ni u drugom poluvremenu, čak je i razlika bila uvećana, pa su Alperen Šengun i drugovi furiozno stigli do finala.

Podatak koji pokazuje koliko je Turska blistala na ovoj utakmici je taj da je dobila sve četiri četvrtine, kao i to da Grčka nijednom nije vodila na ovom susretu.

BLISTAO Džedi Osman/Foto: EPA-EFE/TOMS KALNINS

Najefikasniji kod pobednika bio je Erdžan Osmani sa 28 poena, pratio ga je Džedi Osman sa 17. Alperen Šengun je upisao dabl-dabl sa 15 poena i 12 skokova. Kod "helena" se najviše istakao Kostas Slukas sa 15, dok je Janis Adetokumbo meč završio sa 12 poena i 12 uhvaćenih lopti.

Ovoj selekciji će ovo biti prvo finale Evrobasketa još od 2001. godine kad su u meču ta trofej poraženi od Jugoslavije.

Turska će u finalu igrati protiv svetskog prvaka Nemačka. Biće to duel jedine dve selekcije koje nisu izgubile nijedan meč na ovom Evropskom prvenstvu.

Za treće mesto boriće se Grčka i Finska.

