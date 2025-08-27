TURSKA DEKLASIRALA LETONIJU! Šengun, Larkin i Osman kobni po Bertansa i ekipu
Košarkaši Turske ubedljivo su savladali Letoniju u prvom kolu Evrobasketa sa 93:73.
Već od prve deonice videlo se da su Turci bolje ušli u ovaj meč, međutim do poluvremena su i odolevali jedni od domaćina Evrobasketa - Letonci.
Treća deonica je bila ključna kada su Turci "pregazili" sa 25:16 Letoniju i tako se odmakli na nedostižnu razliku.
Najefikasniji u Turskoj bili su Džedi Osman sa 20, Kenan Sipahi sa 19, Alpered Šengun sa 16 i Šejn Larkins sa 15 poena.
Kod Letonije najbolju partiju su pružili Rihards Lomaž sa 16 i Artur Žagars sa 11 poena.
