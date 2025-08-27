Košarka

TURSKA DEKLASIRALA LETONIJU! Šengun, Larkin i Osman kobni po Bertansa i ekipu

Filip Milošević

27. 08. 2025. u 18:47

Košarkaši Turske ubedljivo su savladali Letoniju u prvom kolu Evrobasketa sa 93:73.

ТУРСКА ДЕКЛАСИРАЛА ЛЕТОНИЈУ! Шенгун, Ларкин и Осман кобни по Бертанса и екипу

FOTO: EPA

Već od prve deonice videlo se da su Turci bolje ušli u ovaj meč, međutim do poluvremena su i odolevali jedni od domaćina Evrobasketa - Letonci.

Treća deonica je bila ključna kada su Turci "pregazili" sa 25:16 Letoniju i tako se odmakli na nedostižnu razliku.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Najefikasniji u Turskoj bili su Džedi Osman sa 20, Kenan Sipahi sa 19, Alpered Šengun sa 16 i Šejn Larkins sa 15 poena.

Kod Letonije najbolju partiju su pružili Rihards Lomaž sa 16 i Artur Žagars sa 11 poena.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

PRENOS, SRBIJA - ESTONIJA: Kakav start Evrobasketa!
Košarka

0 4

uživoPRENOS, SRBIJA - ESTONIJA: Kakav start Evrobasketa!

Evropsko prvenstvo u košarci, Evrobasket 2025, počeo danas, a već "prvog radnog dana" igraju naši: Srbija - Estonija, utakmica kojom "orlovi" selektora Svetislava Pešića "otvaraju" ovaj šampionat, igra se u Rigi, a prenos možete da pratite uz portal "Novosti".

27. 08. 2025. u 19:36 >> 20:27

Politika
Tenis
Fudbal
STRAVIČNO: Tinejdžer se ubio, roditelji podneli tužbu protiv CHATGPT-u

STRAVIČNO: Tinejdžer se ubio, roditelji podneli tužbu protiv CHATGPT-u