TURSKA DEKLASIRALA LETONIJU! Šengun, Larkin i Osman kobni po Bertansa i ekipu

Košarkaši Turske ubedljivo su savladali Letoniju u prvom kolu Evrobasketa sa 93:73.

FOTO: EPA

Već od prve deonice videlo se da su Turci bolje ušli u ovaj meč, međutim do poluvremena su i odolevali jedni od domaćina Evrobasketa - Letonci.

Treća deonica je bila ključna kada su Turci "pregazili" sa 25:16 Letoniju i tako se odmakli na nedostižnu razliku.

Najefikasniji u Turskoj bili su Džedi Osman sa 20, Kenan Sipahi sa 19, Alpered Šengun sa 16 i Šejn Larkins sa 15 poena.

Kod Letonije najbolju partiju su pružili Rihards Lomaž sa 16 i Artur Žagars sa 11 poena.

