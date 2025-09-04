AU, KAKVA KOŠARKAŠKA LEKCIJA: Francuska razbila Island za kraj grupne faze Evrobasketa

Košarkaška reprezentacija Francuske pobedila je danas selekciju Islanda rezultatom 114:74 u utakmici poslednjeg, petog kola grupe D na Evropskom prvenstvu u Katovicama.

FOTO: FIBA.Basketball

Najefikasniji u selekciji Francuske bio je Zakari Rizašer sa 15 poena, dok je Eli Okobo dodao 14. U reprezentaciji Islanda najbolji je bio Martin Hermanson sa 15 poena.

Francuska je takmičenje u grupnoj fazi završila sa četiri pobede i jednim porazom, dok je Island zabeležio svih pet poraza.

Konačan plasman na tabeli grupe D biće poznat po završetku preostala dva meča petog kola. Od 17 časova igraće Izrael i Slovenija, dok će se od 20.30 sati sastati Poljska i Belgija.

Trenutni plasman na tabeli grupe D: Francuska 4-1, Izrael 3-1, Poljska 3-1, Slovenija 2-2, Belgija 1-3, Island 0-5.

BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA