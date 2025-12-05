PROFESOR ANTIĆ OŠTRO O BLOKADERIMA: Ako ovako nastave... (VIDEO)
PROFESOR Filozofskog fakulteta Čedomir Antić uputio je oštru kritiku blokaderskom pokretu, upozorivši da retorika kojom se služe opasno klizi ka istorijskim obrascima najmračnijih režima 20. veka.
- Slične kritike na račun demokratije je imao i Hitler i Staljin, budite oprezni, jer to što demokratija nije dobra to ne znači da je totalitarizam bolji - nije! - rekao je Antić.
Zatim je profesor Antić ismejao tzv. studentsku listu.
- Skloniji sam opoziciji nego blokaderima koji kažu "mi smo studenti" a onda vidite da je na studentskoj listi najmlađi kandidat studirao pre 15 godina, a ima ih i preko 60 godina starih! - kazao je profesor.
I za kraj, Antić je uputio dramatičnim upozorenje svima koji poslednjih meseci zagovaraju radikalizaciju političkih sukoba u Srbiji.
- Ako mi treba da napravimo demokratiju pa da započne građanski rat, onda bolje da malo zakočimo! - izjvavio je Čedomir Antić.
Preporučujemo
"NAPUSTI POLITIKU JUČE" Piper: Poslušajte velikog "legalistu" Miloša Jovanovića
05. 12. 2025. u 08:33
"PRESEDAN KOJI IZUZETNO ZABRINjAVA" Ministar Đurić o sramnoj presudi Andrijani Nešić
05. 12. 2025. u 07:33
EKSKLUZIVNO - URANIJUM I TEŠKI METALI OTKRIVENI U TKIVU GENERALA PAVKOVIĆA: Iz italijanske laboratorije stigli rezultati analiza (FOTO)
U TUMORSKOM tkivu generala Nebojše Pavkovića, koje je 15. septembra poslato na analize u specijalizovanu laboratoriju u Italiji, pronađeni su uranijum i teški metali u ekstremno visokim koncentracijama!
29. 11. 2025. u 08:00
OTAC PADAO U NESVEST, HITNA INTERVENISALA NEKOLIKO PUTA Mučne scene na sahrani Ane Radović - Iz porodične kuće je ispratili na večni počinak
DANAS je na Zlatiborskom groblju sahranjena Ana Radović iz Čajetine, koja je poginula u teškoj sabraćajnoj nesreći na magistralnom putu kod Čačka.
28. 11. 2025. u 14:45
JOVANIN NOVI DEČKO: Sportista, biznismen, sin jugoslovenskog rekordera (FOTO)
VODITELjKA Jovana Jeremić već neko vreme uživa u ljubavi sa bokserom Milošem Stojanovićem Tigrom, sinom jugoslovenskog kikboksera Gidre koji je postavio svetski rekorder.
04. 12. 2025. u 12:31
Komentari (0)