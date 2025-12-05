PROFESOR ANTIĆ OŠTRO O BLOKADERIMA: Ako ovako nastave... (VIDEO)

PROFESOR Filozofskog fakulteta Čedomir Antić uputio je oštru kritiku blokaderskom pokretu, upozorivši da retorika kojom se služe opasno klizi ka istorijskim obrascima najmračnijih režima 20. veka.

Foto: Printscreen

- Slične kritike na račun demokratije je imao i Hitler i Staljin, budite oprezni, jer to što demokratija nije dobra to ne znači da je totalitarizam bolji - nije! - rekao je Antić.

Zatim je profesor Antić ismejao tzv. studentsku listu.

- Skloniji sam opoziciji nego blokaderima koji kažu "mi smo studenti" a onda vidite da je na studentskoj listi najmlađi kandidat studirao pre 15 godina, a ima ih i preko 60 godina starih! - kazao je profesor.

I za kraj, Antić je uputio dramatičnim upozorenje svima koji poslednjih meseci zagovaraju radikalizaciju političkih sukoba u Srbiji.

- Ako mi treba da napravimo demokratiju pa da započne građanski rat, onda bolje da malo zakočimo! - izjvavio je Čedomir Antić.

