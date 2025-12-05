Politika

PROFESOR ANTIĆ OŠTRO O BLOKADERIMA: Ako ovako nastave... (VIDEO)

В.Н.

05. 12. 2025. u 08:41

PROFESOR Filozofskog fakulteta Čedomir Antić uputio je oštru kritiku blokaderskom pokretu, upozorivši da retorika kojom se služe opasno klizi ka istorijskim obrascima najmračnijih režima 20. veka.

ПРОФЕСОР АНТИЋ ОШТРО О БЛОКАДЕРИМА: Ако овако наставе... (ВИДЕО)

Foto: Printscreen

- Slične kritike na račun demokratije je imao i Hitler i Staljin, budite oprezni, jer to što demokratija nije dobra to ne znači da je totalitarizam bolji - nije! - rekao je Antić.

Zatim je profesor Antić ismejao tzv. studentsku listu.

- Skloniji sam opoziciji nego blokaderima koji kažu "mi smo studenti" a onda vidite da je na studentskoj listi najmlađi kandidat studirao pre 15 godina, a ima ih i preko 60 godina starih! - kazao je profesor.

I za kraj, Antić je uputio dramatičnim upozorenje svima koji poslednjih meseci zagovaraju radikalizaciju političkih sukoba u Srbiji.

- Ako mi treba da napravimo demokratiju pa da započne građanski rat, onda bolje da malo zakočimo! - izjvavio je Čedomir Antić.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA U ŠOKU: Velika zvezda tenisa se odrekla ruskog državljanstva, druga za sedam dana!

RUSIJA U ŠOKU: Velika zvezda tenisa se odrekla ruskog državljanstva, druga za sedam dana!