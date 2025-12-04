POSNI SPIRALNI ŠTAPIĆI: Recept za brzo i jednostavno posno predjelo

UKOLIKO tražite jednostavnu, brzu i neverovatno ukusnu posnu grickalicu, ove hrskave spirale sa susamom, lanom i mirisnom alevom paprikom biće pravi hit na vašoj trpezi.

FOTO: Novosti

Sastojci:

2 dl belog vina

2 dl ulja

1 kašičica soli

1 prašak za pecivo

500 gr brašna

Za posipanje:

oko 100 gr susama i lana ili maka po želji aleva paprika

Priprema:

Zamesiti testo od svih navedenih sastojaka. Podelite testo na 2 dela. Na pek papiru razvucite prvi deo testa oklagijom u pravougaoni oblik. Pospite alevom paprikom. Premažite testo vodom i ravnomerno rasporedite susam po površini.

Oklagijom lagano pređite preko testa da se susam zalepi. Prekrijte testo drugim listom pek papira i prevrnite ga, tako da gornja strana bude okrenuta nadole.

Skinite pek papir, premažite vodom i obilno nanesite lan ili mak po želji. Ponovo oklagijom utisnite lan u testo.

Isecite testo na trake širine oko 1 cm. Svaku traku uvrnite u spiralu tako što jedan kraj uvijate na jednu stranu, a drugi kraj u suprotnu.

Poređajte spirale u pleh obložen pek papirom. Pecite na 200°C oko 15 minuta.

Uživajte!