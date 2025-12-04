Peciva i pite

POSNI SPIRALNI ŠTAPIĆI: Recept za brzo i jednostavno posno predjelo

Milena Tomasevic

04. 12. 2025. u 07:00

UKOLIKO tražite jednostavnu, brzu i neverovatno ukusnu posnu grickalicu, ove hrskave spirale sa susamom, lanom i mirisnom alevom paprikom biće pravi hit na vašoj trpezi.

ПОСНИ СПИРАЛНИ ШТАПИЋИ: Рецепт за брзо и једноставно посно предјело

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 2 dl belog vina
  • 2 dl ulja
  • 1 kašičica soli
  • 1 prašak za pecivo
  • 500 gr brašna

Za posipanje:

  1. oko 100 gr susama i lana ili maka po želji
  2. aleva paprika

Priprema:

Zamesiti testo od svih navedenih sastojaka. Podelite testo na 2 dela. Na pek papiru razvucite prvi deo testa oklagijom u pravougaoni oblik. Pospite alevom paprikom. Premažite testo vodom i ravnomerno rasporedite susam po površini. 

Oklagijom lagano pređite preko testa da se susam zalepi. Prekrijte testo drugim listom pek papira i prevrnite ga, tako da gornja strana bude okrenuta nadole. 

Skinite pek papir, premažite vodom i obilno nanesite lan ili mak po želji.  Ponovo oklagijom utisnite lan u testo. 

Isecite testo na trake širine oko 1 cm. Svaku traku uvrnite u spiralu tako što jedan kraj uvijate na jednu stranu, a drugi kraj u suprotnu. 

Poređajte spirale u pleh obložen pek papirom. Pecite na 200°C oko 15 minuta.

Uživajte!

