POSNI SPIRALNI ŠTAPIĆI: Recept za brzo i jednostavno posno predjelo
UKOLIKO tražite jednostavnu, brzu i neverovatno ukusnu posnu grickalicu, ove hrskave spirale sa susamom, lanom i mirisnom alevom paprikom biće pravi hit na vašoj trpezi.
Sastojci:
- 2 dl belog vina
- 2 dl ulja
- 1 kašičica soli
- 1 prašak za pecivo
- 500 gr brašna
Za posipanje:
- oko 100 gr susama i lana ili maka po želji
- aleva paprika
Priprema:
Zamesiti testo od svih navedenih sastojaka. Podelite testo na 2 dela. Na pek papiru razvucite prvi deo testa oklagijom u pravougaoni oblik. Pospite alevom paprikom. Premažite testo vodom i ravnomerno rasporedite susam po površini.
Oklagijom lagano pređite preko testa da se susam zalepi. Prekrijte testo drugim listom pek papira i prevrnite ga, tako da gornja strana bude okrenuta nadole.
Skinite pek papir, premažite vodom i obilno nanesite lan ili mak po želji. Ponovo oklagijom utisnite lan u testo.
Isecite testo na trake širine oko 1 cm. Svaku traku uvrnite u spiralu tako što jedan kraj uvijate na jednu stranu, a drugi kraj u suprotnu.
Poređajte spirale u pleh obložen pek papirom. Pecite na 200°C oko 15 minuta.
Uživajte!
