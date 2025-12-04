SUDIJA BLOKADERKA DANAS ODMARA: Naša ekipa ostala uskraćena za komentar o skandaloznoj presudi protiv naše urednice koju je juče donela
SUDIJA blokaderka Tatjana Bezmarević Janjić iz Prvog osnovnog suda u Beogradu, postupajući po privatnoj krivičnoj tužbi advokata Zdenka Tomanovića, donela je juče skandaloznu presudu kojom oglašava krivom urednicu našeg portala Andrijanu Nešić i zabranjuje joj obavljanje delatnosti na godinu dana. Nešićevoj je izrečena i novčana kazna od 450.000 dinara, uz pripadajuće sudske troškove.
Ovom presudom urednici portala "Novosti" zabranjeno je obavljanje delatnosti glavnog urednika na godinu dana, a samo iz razloga što je imala drugačije mišljenje od mišljenja blokadera.
Kako bismo uzeli izjavu sudije Bezmarević Janjić o skandaloznoj i u sudskoj praksi kod nas nezapamćenoj presudi koju je juče donela, naša ekipa zaputila se rano jutros u zgradu Prvog osnovnog suda u Beogradu. Međutim, sudiju Bezmarević Janjić tamo nismo zatekli.
Na oglasnoj tabli danas nema njenog rasporeda, a u sudu smo dobili informaciju da ona danas nema zakazanih suđenja.
Reklo bi se da se sudija blokaderka juče umorila prilikom donošenja svoje skandalozne presude, pa danas mora malo da odmori!
Podsetimo, naša urednica Andrijana Nešić uključila se jutros u program Kurir televizije i govorila o ovoj skandaloznoj presudi.
- Zdenko tomanović je podneo krivičnu prijavu protiv mene. Mi smo tražili izuzeće sudije, jer je ona podržala blokadere i bila je u sukobu interesa, pošto se meni sudilo jer smo Zdenka Tomanovića okarakterisali kao ideologa blokadera, mozga operacije. Nije odobreno izuzeće, postupak je klasično politički obojen. Jasno je šta se krije iza toga. To je nešto što se u startu znalo kakva će presuda biti. Drakonsku kaznu sam dobila. Mislim da ne postoji u Srbiji, a ni u regionu, ni svetu da se urednicima zabranjuje da obavljaju svoj posao. Jasno je da hoće da nam iseku jezike, da ne možemo da govorimo šta mislimo. Nekima očigledno smeta istina, pa su pribegli nekim mehanizmima, kako bi nas uplašili i zastrašili - rekla je Nešićeva.
Više o tome pročitajte KLIKOM OVDE!
Preporučujemo
EKSKLUZIVNO - URANIJUM I TEŠKI METALI OTKRIVENI U TKIVU GENERALA PAVKOVIĆA: Iz italijanske laboratorije stigli rezultati analiza (FOTO)
U TUMORSKOM tkivu generala Nebojše Pavkovića, koje je 15. septembra poslato na analize u specijalizovanu laboratoriju u Italiji, pronađeni su uranijum i teški metali u ekstremno visokim koncentracijama!
29. 11. 2025. u 08:00
OTAC PADAO U NESVEST, HITNA INTERVENISALA NEKOLIKO PUTA Mučne scene na sahrani Ane Radović - Iz porodične kuće je ispratili na večni počinak
DANAS je na Zlatiborskom groblju sahranjena Ana Radović iz Čajetine, koja je poginula u teškoj sabraćajnoj nesreći na magistralnom putu kod Čačka.
28. 11. 2025. u 14:45
Hrvatice ODGLUMILE SUDAR, zvale policiju i uzele NOVAC - plan im ipak PROPAO, preti im zatvor
DVE 31–godišnje Bjelovarčanke osmislile su plan kako od osiguravajuće kuće da izvuku novac, ali njihov pokušaj završio je kaznenom prijavom i pokretanjem sudskog postupka.
04. 12. 2025. u 09:40
Komentari (4)