SUDIJA BLOKADERKA DANAS ODMARA: Naša ekipa ostala uskraćena za komentar o skandaloznoj presudi protiv naše urednice koju je juče donela

SUDIJA blokaderka Tatjana Bezmarević Janjić iz Prvog osnovnog suda u Beogradu, postupajući po privatnoj krivičnoj tužbi advokata Zdenka Tomanovića, donela je juče skandaloznu presudu kojom oglašava krivom urednicu našeg portala Andrijanu Nešić i zabranjuje joj obavljanje delatnosti na godinu dana. Nešićevoj je izrečena i novčana kazna od 450.000 dinara, uz pripadajuće sudske troškove.

Foto: Printscreen/Iks/Novosti

Ovom presudom urednici portala "Novosti" zabranjeno je obavljanje delatnosti glavnog urednika na godinu dana, a samo iz razloga što je imala drugačije mišljenje od mišljenja blokadera.

Kako bismo uzeli izjavu sudije Bezmarević Janjić o skandaloznoj i u sudskoj praksi kod nas nezapamćenoj presudi koju je juče donela, naša ekipa zaputila se rano jutros u zgradu Prvog osnovnog suda u Beogradu. Međutim, sudiju Bezmarević Janjić tamo nismo zatekli.

Na oglasnoj tabli danas nema njenog rasporeda, a u sudu smo dobili informaciju da ona danas nema zakazanih suđenja.

Foto: Printscreen/Iks/Novosti

Reklo bi se da se sudija blokaderka juče umorila prilikom donošenja svoje skandalozne presude, pa danas mora malo da odmori!

Podsetimo, naša urednica Andrijana Nešić uključila se jutros u program Kurir televizije i govorila o ovoj skandaloznoj presudi.

- Zdenko tomanović je podneo krivičnu prijavu protiv mene. Mi smo tražili izuzeće sudije, jer je ona podržala blokadere i bila je u sukobu interesa, pošto se meni sudilo jer smo Zdenka Tomanovića okarakterisali kao ideologa blokadera, mozga operacije. Nije odobreno izuzeće, postupak je klasično politički obojen. Jasno je šta se krije iza toga. To je nešto što se u startu znalo kakva će presuda biti. Drakonsku kaznu sam dobila. Mislim da ne postoji u Srbiji, a ni u regionu, ni svetu da se urednicima zabranjuje da obavljaju svoj posao. Jasno je da hoće da nam iseku jezike, da ne možemo da govorimo šta mislimo. Nekima očigledno smeta istina, pa su pribegli nekim mehanizmima, kako bi nas uplašili i zastrašili - rekla je Nešićeva.

Više o tome pročitajte KLIKOM OVDE!