LETONCI ZAKAZALI SPEKTAKL: Braća Bertans oduševila domaću publiku

03. 09. 2025. u 18:40

KOŠARKAŠI Češke i Letonije odigrali su poslednji meč u grupnoj fazi na Evrobasketu, a domaćin turnira ubedljivo je slavio u Rigi rezultatom 75:109.

ЛЕТОНЦИ ЗАКАЗАЛИ СПЕКТАКЛ: Браћа Бертанс одушевила домаћу публику

FOTO: FIBA.Basketball

Češka će sa Estonijom iz grupe A završiti takmičenje, a domaćin nije ni u jednom trenutku dozvolio rivalu da se nada da im može pokvariti žurku i ugroziti ih. 

Letonija je prvu četvrtinu dobila 30:24, a nakon toga nisu ni u jednom trenutku spuštali gas. 

Domaćin je u poslednjoj deonici postigao 30 poena, a rivalu je dozvolio svega 12. 

U pobedničkoj selekciji Davis Bertans i njegov brat Dairis postigli su po 20 poena, četiri manje dodali su Kristap Porzingis i Rolands Smit, a 12 je ubacio Arturs Kurucs. 

Kod Čeha su po 11 poena postigli Martin Peterka, Ondrej Senhal i Vit Krejci, Martin Svoboda ubacio je 10 poena. 

Letonija će u osmini finala igrati sa Litvanijom, što će za domaću publiku biti prava poslastica. 

