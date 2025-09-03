LETONCI ZAKAZALI SPEKTAKL: Braća Bertans oduševila domaću publiku
KOŠARKAŠI Češke i Letonije odigrali su poslednji meč u grupnoj fazi na Evrobasketu, a domaćin turnira ubedljivo je slavio u Rigi rezultatom 75:109.
Češka će sa Estonijom iz grupe A završiti takmičenje, a domaćin nije ni u jednom trenutku dozvolio rivalu da se nada da im može pokvariti žurku i ugroziti ih.
Letonija je prvu četvrtinu dobila 30:24, a nakon toga nisu ni u jednom trenutku spuštali gas.
Domaćin je u poslednjoj deonici postigao 30 poena, a rivalu je dozvolio svega 12.
U pobedničkoj selekciji Davis Bertans i njegov brat Dairis postigli su po 20 poena, četiri manje dodali su Kristap Porzingis i Rolands Smit, a 12 je ubacio Arturs Kurucs.
Kod Čeha su po 11 poena postigli Martin Peterka, Ondrej Senhal i Vit Krejci, Martin Svoboda ubacio je 10 poena.
Letonija će u osmini finala igrati sa Litvanijom, što će za domaću publiku biti prava poslastica.
