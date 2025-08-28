Košarka

PRVI TRIJUMF BOSNE I HERCEGOVINE NA EUROBASKETU! Jusuf Nurkić i ekipa savladali jednog od domaćina turnira

Filip Milošević

28. 08. 2025. u 19:08

Košarkaši Bosne i Hercegovine savladali su Kipar sa 91:64 u prvom kolu grupe C na Evrobasketu.

FOTO: FIBA.Basketball

Vrlo lako su momci iz Bosne i Hercegovine izašli na kraj sa jednim od organizatora Evrobasketa ekipom Kipra.

Najefikasniji u pobedničkom timu bili su Jusuf Nurkić sa 18 i Amar Alibegović sa 10 poena.

Kod poraženog tima istakao se Konstantinos Simicis sa 22 ubačena poena.

