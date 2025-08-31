BOSNA I HERCEGOVINA BEZ IZNENAĐENJA: Italija u drugom poluvremenu slomila rivala
NIJE uspela Bosna i Hercegovina da napravi iznenađenje, pošto je u 3. kolu Evropskog prvenstva izgubila od Italije sa 96:79 (22:21, 22:19, 28:21, 24:18).
Dobru utakmicu su odigrali izabranici Adisa Bećiragića, posebno u prvom poluvremenu, ali na kraju su morali da čestitaju protivniku.
"Azuri" su imali vođstvo i posle 20 minute igre, no ono nije bilo veliko - 44:40. Ipak, dobra treća četvrtina (28:21) košarkaša koje sa klupe predvodi Đanmarko Poceko je bila presudna za ishod utakmice.
Italija je početkom četvrte deonice otišla na maksimalnih +15 - 79:64. Bosna i Hercegovina je odbijala da se preda, pa je prišla na pet poena zaostatka 82:77. Rival je ponovo pojačao agresivnost u odbrani i uspeo je da slomi otpor BiH i trijumfuje.
Prevagu na ovom susretu je napravio šut za tri poena. "Azuri" su van linije 6,75 bili sjajni - 14/24, prednjačio je Simone Fontekio (7/10). Rival je bio na 5/20.
Najefikasniji kod Italijana bio je Simone Fontekio sa 39 poena, pratili su ga Darijus Tompson i Marko Spisu sa po 14. Na drugoj strani najbolji je bio Jusuf Nurkić koji je ostvario dabl-dabl od 21 poena i 10 skokova. Osim njega istakao se i Džon Roberson sa 13.
Italija je sad na učinku 2-1, dok Bosna i Hercegovina ima 1-2.
