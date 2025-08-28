ITALIJANI PROBUDILI ZVER! Grčka upisala prvu pobedu na Evrobasketu, Adetokumbo nezaustavljiv

Košarkaši Grčke i Italije sastali su se u uvodnom meču C grupe Evropskog prvenstva. Grci su upisali pobedu 75:66.

FOTO: FIBA.basketball

Košarkaška reprezentacija Grčke je na sjajan način otvorila meč. Nakon 10 minuta "heleni" su imali 10 poena prednosti 22:12. U nastavku je Italija uspela da spusti na 36:32.

Poluvreme je prijalo Grcima koji su kontrolisali igru i u poslednjih 10 minuta ušli uz prednost od 56:45.

Janis Adetokumbo i družina su u završnom periodu u potpunosti kontrolisali igru. Pravo niotkuda u završnici su Italijani uspeli da se spuste na -6, pokušali su da pritisnu rivala, ali za preokret nisu imali snage izabranici Đanmarka Poceka, na kraju 75:66.

Najefikasniji kod Grka bio je Adetokumbo sa 31 ubačenim poenom, ali nije imao adekvatnu podršku saigrača. Sluskas i Mitoglu ubacili su po 9 poena.

Kod Italijana Nikolo Meli ubacio je 15, a Niang je dodao 11. Dvocifren je bio i Spanjolo sa deset.

BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA