TRIPL-DABL LUKE DONČIĆA! Slovenac odigrao meč za pamćenje na Evrobasketu i doneo prvu pobedu svojoj reprezentaciji
Slovenija je pobedila Belgiju sa 86:69 u 3. kolu grupe D.
Od početka meča videlo se da je Slovenija ušla dobro u ovaj meč i da hita ka pobedi.
Nakon poluvremena imali su osam poena prednosti, a ona je samo rasla u nastavku meča, da bi na kraju ubedljivo slavili protiv Belgije.
Luka Dončić je odigrao maestralan meč, napravivši tripl-dabl. On je zabeležio 26 poena, 10 skokova i 11 asistencija. Jedini još dvocifreni u ekipi Slovenije bio je Klemen Prepelič sa 12 poena.
U poraženoj selekciji najbolji su bili Van Vilet sa 15 i Lekomt sa 13.
Takođe u istom terminu od 14 časova sastali su se i Gruzija i Grčka, a Janis Adetokumbo i družina ubedljivo su slavili sa 94:53.
