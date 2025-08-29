TURSKA UBEDLJIVA NA EVROBASKETU: Sjajni Šengun srušio Češku i bio na korak od tripl-dabla
TURSKA je ostvarila i drugu pobedu na Evropskom prvenstvu. Ova selekcija je bila bolja od Češke sa 92:78, a neverovatnu partiju pružio je Alperen Šengun.
Košarkaš Hjustona je bio na korak od tripl-dabla. On je meč završio sa 23 poena, 12 skokova i devet asistencija. Samo jedno uspešno dodavanje mu je nedostajalo da ostvari tripl-dabl. Ovakva partija je bila dovoljna da ostvari indeks korisnosti 40.
Izabranici Ergina Atamana su odigrali još jednu dobru utakmicu i pokazali su da su ozbiljan kandidat za medalju, iako ovaj meč nisu dobro počeli.
Češka je povela sa 14:22, ali Turska je vrlo dobro odigrala drugi kvartal i na velikom odmoru je imala +8 - 45:37.
Drugo poluvreme je proteklo u dominaciji te selekcije. Razlika je konstantno rasla i ostvaren je i drugi trijumf bez ikakvih problema.
Pored Šenguna dobru utakmicu odigrao je Čedi Osman koji je brojao do 21. Kod Čeha je najbolji bio Martin Peterka sa 23 poena, dok su Tomas Kizlink i Jan Zideh postigli po devet.
Turska je trenutno na učinku 2-0 i u narednom kolu igra protiv Portugala (30. avgust, 20.15). Češka je na 0-2, a u subotu je očekuje duel sa Estonijom (13.45).
