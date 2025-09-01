STRAŠNA NEMAČKA UPLAŠILA I SRBIJU: Šta uradi svetski šampion na Evrobasketu...
U 4. kolu grupe B Nemačka je pobedila Veliku Britaniju sa 120:57.
Od samog starta meča jasno su Nemci stavili doznanja ekipi Velike Britanije da se apsolutno ništa neće pitati na ovom meču.
Domaćini su već u prvoj četvrtini stvorili dvocifrenu prednost, koju su do kraja meča samo povećavali.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Najefikasniji u pobedničkom timu bili su Tristan Da Silva sa 22 poena, Denis Šruder sa 19 i Franc Vagner sa dabl-dabl učinkom od 18 poena i 10 asistencija, od čega je čak šest asistencija podelio u prvoj deonici.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Kod Velike Britanije Majls Heson je bio najefikasniji sa 11.
Koliko su Nemci jaki pokazuje podatak da su u svakom meču do sad postigli preko 100 poena. Redom su pobeđivali Crnu Goru (106:76), Švedsku (105:83), Litvaniju (107:88) i Veliku Britaniju sa (120:57).
BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014?
Preporučujemo
MUČIO SE NOVAK, ALI... Đoković u osmini finala Ju-Es opena
30. 08. 2025. u 08:09
PEŠIĆ U VELIKOM PROBLEMU: Selektor Srbije doneo bitnu odluku pred meč sa Letonijom
30. 08. 2025. u 08:22
NAJLUĐI DAN EVROBASKETA! Ko danas igra na Evropskom prvenstvu u košarci? Svi živi!
30. 08. 2025. u 07:00
TEŠKO JE BEZ BOGDANA, JOKIĆ SE DANAS NEĆE FORSIRATI: Srbija nastavlja prvenstvo bez kapitena
KOŠARKAŠKA reprezentacija Srbije će se u četvrtom kolu grupe "A" sastati sa Češkom.
01. 09. 2025. u 08:00
"ON SE BOGA NE BOJI!" Ukrajina u šoku zbog Ševčenka
Otkako je 2022. počeo rat u Ukrajini, koji Rusija zove "Specijalna vojna operacija", pravo je čudo da ukrajinski sport opstaje i na domaćoj, i na međunarodnoj sceni. Jer, samo živeti u takvim uslovima nije lako, a kamoli trenirati i nadmetati se. Pa opet, iako postoje čak i internacionalni uspesi ukrajinskih sportista, postoje i razdori. Ovo je svedočanstvo o jednom od njih - i u centru pažnje je jedna od istinskih legendi ukrajine, Andrej Ševčenko.
01. 09. 2025. u 15:24
BOŠKO JAKOVLjEVIĆ NAPUSTIO "K1": Evo na koju televiziju prelazi
OMILjENI televizijski voditelj, maneken i stilista do skoro je bio deo televizije "K1"
31. 08. 2025. u 11:33
Komentari (0)