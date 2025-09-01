STRAŠNA NEMAČKA UPLAŠILA I SRBIJU: Šta uradi svetski šampion na Evrobasketu...

U 4. kolu grupe B Nemačka je pobedila Veliku Britaniju sa 120:57.

Foto: EPA-EFE/Jussi Eskola

Od samog starta meča jasno su Nemci stavili doznanja ekipi Velike Britanije da se apsolutno ništa neće pitati na ovom meču.

Domaćini su već u prvoj četvrtini stvorili dvocifrenu prednost, koju su do kraja meča samo povećavali.

Najefikasniji u pobedničkom timu bili su Tristan Da Silva sa 22 poena, Denis Šruder sa 19 i Franc Vagner sa dabl-dabl učinkom od 18 poena i 10 asistencija, od čega je čak šest asistencija podelio u prvoj deonici.

Franz running the show: already 6 assists in Q1 👀👀#EuroBasket pic.twitter.com/ZlSyNAj69m — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 1, 2025

Kod Velike Britanije Majls Heson je bio najefikasniji sa 11.

Koliko su Nemci jaki pokazuje podatak da su u svakom meču do sad postigli preko 100 poena. Redom su pobeđivali Crnu Goru (106:76), Švedsku (105:83), Litvaniju (107:88) i Veliku Britaniju sa (120:57).

