NADAL O ALKARAZU I SINERU: Treba neko da ih malo pogura, izdvojili su se od ostalih

Časlav Vuković

02. 12. 2025. u 22:02

ŠPANSKI teniser Rafael Nadal govorio je o Karlosu Alkarazu i Janiku Sineru.

Foto: Profimedia

Osvajač 22 grend slem trofeja istakao je da mora da se nađe neko ko će izazvati Španca i Italijana i biti im konkurencija.

- Mislim da Sineru i Alkarasu treba neko da ih malo pogura jer su se izdvojili od ostalih tako da mogu da pobede bilo koga, dok se ne suoče jedan protiv drugog. Mi koji gledamo sa strane imamo osećaj da će, čak i ako igraju loše, nastaviti da pobeđuju i stižu do finala - rekao je Nadal za "Kadena Ser".

Rafa je već godinu dana u penziji i priznao je da od tada nije često na terenu.

- Igrao sam sat i po otkako sam se penzionisao. Nisam uzeo reket u ruke do pre dve nedelje. Voleo bih da od sada igram jednom nedeljno kako ne bih morao da počinjem od nule ako ikada budem ponovo želeo da igram. Očigledno je da imam bolove, ali pauzom, stvari se smiruju - zaključio je "bik sa Majorke".

Podsetimo, Rafael Nadal je u bogatoj karijeri osvojio 92. titule.

