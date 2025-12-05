Fudbal

ŠTA IMA U TOM ČETVRTKU? Fudbaleru Crvene zvezde padne mrak na oči kad mora tog dana na teren (VIDEO)

05. 12. 2025. u 07:55

ШТА ИМА У ТОМ ЧЕТВРТКУ? Фудбалеру Црвене звезде падне мрак на очи кад мора тог дана на терен (ВИДЕО)

Defanzivac Crvene zvezde Frenklin Tebo Učena dobio crveni karton protiv FCSB prethodnog četvrtka, pa protiv Čukaričkog sedam dana kasnije u trijumfu šampiona Srbije od 3:0.

Naime, akon velike greške Seola Jung Vua Čukarički je krenuo u napadu koji je mogao da im donese počasni gol, ali je Frenklin Tebo Učena odlučio da kao poslednji igrač odbrane sa leđa obori mladog Luku Đorđevića. Iako se ništa značajno ne bi promenilo ni da je napadač Čukaričkog postigao gol, Tebo Učena je odlučio da napravi prekršaj zbog kojeg ga čeka pauza...

Ova intervencija fudbalera iz Nigerije nije imala nikakav uticaj na krajnji rezultat, ali je nastavak njegove serije užasnih poteza.

Podsećanja radi, defanzivac Crvene zvezde dobio je direktan crveni karton u 27. minutu meča protiv rumunskog FCSB, ali je tim Vladana Milojevića i sa igračem manje uspeo da upiše veoma važnu pobedu i približi se mestu među 24 najbolja tima u drugom po snazi UEFA takmičenju.

