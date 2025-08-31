Košarka

ISLAND POSUSTAO U FINIŠU: Poljska slavi Lojda za novu pobedu na Evrobasketu

Časlav Vuković

31. 08. 2025. u 22:59

MALO je nedostajalo Islandu da napravi veliko iznenađenje i pobedi jednog od domaćin Evropskog prvenstva Poljsku. Na kraju su crveno-beli trijumfovali sa 84:75 (19:16, 22:16, 20:19, 23:24), a ponovo je junak bio Džordan Lojd.

FOTO: FIBA.Basketball

Amerikanac je na terenu proveo nešto više od 30 minuta i za to vreme je ostvario učinak od 26 poena, jednog skoka i jedne asistencije.

Iako su izabranici Igora Miličića tokom treće četvrtine u jednom momentu imali i 16 poena prednosti - 52:36, Island nije pomišljao na predaju.

Malo po malo su topili razliku. Uspeli su čak i da preokrenu rezultat na tri minuta pre kraja kad je dva bacanja realizovao Elvar Fridrikson za 70:73.

Ipak, odluka sudija da pri rezultatu 75:73 baš Fridriksonu dosude nesportski faul nad Andržejom Plutom prelomila je ovaj susret. On je bio polovičan sa linije penala.

Iako je do kraja ostalo još 1:44, igrači koje sa klupe predvodi Kreg Pederesen nisu uspeli da se oporave od svega što se desilo i morali su da čestitaju rivalu.

Najefikasniji kod Poljaka bio je Džordan Lojd sa 26 poena, pratio ga je Mateuš Ponitka sa 18. U poraženoj selekcije najviše se istakao Trigi Hlinasnon sa 21 poenom i 10 skokova. Elvar Fridrikson je brojao do 13.

Poljska je nastavila sa odličnim rezultatima i trenutno je na učuinku 3-0, dok je Island na 0-3.

