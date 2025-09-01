KAKVA UTAKMICA NA EVROBASKETU: Crna Gora u neizvesnoj završnici pobedila Švedsku

CRNA Gora je tek u četvrtom kolu Evropskog prvenstva zabeležila prvu pobedu pošto su u neizvesnoj završnici savladali Švedsku sa 87:81 (18:15, 22:19, 24:31, 23:16).

FOTO: FIBA.Basketball

Vrlo lako je moglo da se dogodi da izabranici Boška Radovića izgube još jedan meč i tako već u grupnoj fazi završe takmičenje, ali uspeli su u finišu slomili rivala i ostali su u trci za osminu finala.

Crna Gora je imala šest poena prednosti posle 20 minuta - 40:34. Ipak, odličan treći kvartal skandinavske selekcije (24:31) potpuno je okrenuo ovu utkamicu.

Kad se činilo pri rezultat 70:75 da će Švedska upisati važan trijumf, na scenu je stupio Kajl Olman koji je do tog trenutka šutirao 0/9 iz igre.

Amerikanac u redovima "sokolova" je vezao 10 poena i vratio prednost Crnoj Gori koja je bila mila mirnija i pametnija u završnici.

Najefikasniji kod pobednika bio je Nikola Vučević koji je zabeležio dabl-dabl od 23 poena i 15 skokova, njega je pratio Igor Drobnjak sa 15. Na drugoj strani najviše se istakao Pele Larson sa 28, dok je Simon Birgander meč okočnao sa 11 poena i 10 uhvaćenih lopti.

Obe reprezentacije su posle četiri kola na učinku 1-3. Crna Gora u poslednjoj rundi igra protiv Velike Britanije, dok će Švedska odmeriti snage sa Litvanijom.

