DRAMA ZA KRAJ: Belgijanci putuju kući, ali sa stilom! Bivši košarkaš Partizana rešetao

Aleksandar Ilić

04. 09. 2025. u 22:47

Košarkaši Poljske i Belgije odigrali su poslednji meč u grupnoj fazi u okviru "D" grupe Evropskog prvenstva. Iako nije bilo rezultatskog značaja izabranici Darija Đerđe pružili su dostojan otpor rivalu i slavili 69:70.

FOTO: FIBA.Basketball

Nakon 10 minuta igre Poljska je imala prednost 17:16, a u nastavku su Belgijanci zaigrali mnogo bolje i došli do preokreta na velikoj pauzi - 33:39. 

Neizvesno je bilo do same završnice, a ruke su se igračima stegle posebno u poslednjoj deonici koju je Belgija dobila 11:12, a upravo taj poen bio je dovoljan za pobedu 69:70. 

Kod poljske najefikasniji bio je bivši košarkaš Partizana Mateuš Ponitka koji je postigao 16 poena, po 12 su ubacili Mikal Sokolovski i Dominik Olejničak. 

Kod Belgije se istakao Emanuel Lekomt, a jedini dvocifren uz njega bio je Hans Vanvijin sa 10 poena. 

