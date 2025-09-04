DRAMA ZA KRAJ: Belgijanci putuju kući, ali sa stilom! Bivši košarkaš Partizana rešetao

Košarkaši Poljske i Belgije odigrali su poslednji meč u grupnoj fazi u okviru "D" grupe Evropskog prvenstva. Iako nije bilo rezultatskog značaja izabranici Darija Đerđe pružili su dostojan otpor rivalu i slavili 69:70.

FOTO: FIBA.Basketball

Nakon 10 minuta igre Poljska je imala prednost 17:16, a u nastavku su Belgijanci zaigrali mnogo bolje i došli do preokreta na velikoj pauzi - 33:39.

Neizvesno je bilo do same završnice, a ruke su se igračima stegle posebno u poslednjoj deonici koju je Belgija dobila 11:12, a upravo taj poen bio je dovoljan za pobedu 69:70.

Kod poljske najefikasniji bio je bivši košarkaš Partizana Mateuš Ponitka koji je postigao 16 poena, po 12 su ubacili Mikal Sokolovski i Dominik Olejničak.

Kod Belgije se istakao Emanuel Lekomt, a jedini dvocifren uz njega bio je Hans Vanvijin sa 10 poena.

