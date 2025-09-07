LUKA DONČIĆ JE KLASA! Slovenija srušila Italiju za četvrtfinale Evrobasketa
LUKA Dončić je još jednom pokazao kakva je košarkaška klasa. Zvezda Los Anđeles lejkrersa je odvela "zmajčeke" u četvrtfinale Evropskog prvenstva. Slovenija je pobedila Italiju sa 84:77 (29:11, 21:29, 22:16, 12:21).
Već nakon 10 minuta igre bilo je jasno da će ovo biti utakmica 26-godišnjaka iz Ljubljane. Izabranici Aleksandra Sekulića su posle uvodnog perioda vodili sa 29:11, a jedan od najboljih igrača sveta je postigao 22 poena, duplo više od protivnika.
Na taj način je ušao u istoriju Evropskog prvenstva. To je najveći broj poena da je jedan igrač dao ikada u prvoj četvrtini na Evrobasketu.
Nastavio je dominaciju i u drugom kvartalu posle kojeg je Slovenije imala prednost od 10 razlike - 50:40, a Dončić je bio na 30 poena.
Ipak, "stao" je u drugom poluvremenu. To na kraju nije koštalo "zmajčeke" pobede, iako je Italija prišla na poen zaostatka - 78:77, ali snage za veliki preokret nije imala.
U neizvesnoj završnici košarkaš Lejkersa je bio siguran sa linije penala (15/16 na celoj utakmici). On je upisao novi dabl-dabl od 42 poena i 10 skokova. Zanimljivo dao je tačno polovinu koševa svoje selekcije.
Pored njega kod Slovenaca se najviše istakao Klemen Prepelič sa 11 poena. Na drugoj strani najbolji je bio Simone Fontekio sa 22 poena, dok je Saliu Nijang stao na 12.
"Zmajčeki" će u četvrtfinalu Evrobasketa 2025 igrati protiv aktuelnog prvaka sveta, selekcije Nemačke.
