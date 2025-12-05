BLOKADER ĐAJIĆ POZIVA NA NASILNO RUŠENJE VLASTI: Treba nam mehanizacija i masovnost da srušimo Vučića na ulici (VIDEO)
BLOKADER Zoran Đajić pokušao je najpre da diskredituje predsednika Srbije Aleksandra Vučića, a onda pozvao na nasilno rušenje vlasti.
- Ja kažem taj čovek evidentno nije zdrav. Mnogi lekari su, čitao sam, davali neke dijagnoze, ja ne ulazim u to, to nije moja struka, ali je činjenica da čovek svojim ponašanjem svaki dan pokazuje da je sve dalje i dalje od jedne normalne osobe, i mi imamo veliki problem. Da jedna osoba koja apsolutno nije mentalno sposobna da obavlja i neke mnogo manje odgovorne poslove, sedi na čelu države.
Nakon što je blokader Đajić pokušao da diskredituje Aleksandra Vučića, pozvao je na nasilno rušenje vlasti po receptu od 5. oktobra 2000. godine.
Preporučujemo
PROFESOR ANTIĆ OŠTRO O BLOKADERIMA: Ako ovako nastave... (VIDEO)
05. 12. 2025. u 08:41
"NAPUSTI POLITIKU JUČE" Piper: Poslušajte velikog "legalistu" Miloša Jovanovića
05. 12. 2025. u 08:33
"PRESEDAN KOJI IZUZETNO ZABRINjAVA" Ministar Đurić o sramnoj presudi Andrijani Nešić
05. 12. 2025. u 07:33
EKSKLUZIVNO - URANIJUM I TEŠKI METALI OTKRIVENI U TKIVU GENERALA PAVKOVIĆA: Iz italijanske laboratorije stigli rezultati analiza (FOTO)
U TUMORSKOM tkivu generala Nebojše Pavkovića, koje je 15. septembra poslato na analize u specijalizovanu laboratoriju u Italiji, pronađeni su uranijum i teški metali u ekstremno visokim koncentracijama!
29. 11. 2025. u 08:00
OTAC PADAO U NESVEST, HITNA INTERVENISALA NEKOLIKO PUTA Mučne scene na sahrani Ane Radović - Iz porodične kuće je ispratili na večni počinak
DANAS je na Zlatiborskom groblju sahranjena Ana Radović iz Čajetine, koja je poginula u teškoj sabraćajnoj nesreći na magistralnom putu kod Čačka.
28. 11. 2025. u 14:45
JOVANIN NOVI DEČKO: Sportista, biznismen, sin jugoslovenskog rekordera (FOTO)
VODITELjKA Jovana Jeremić već neko vreme uživa u ljubavi sa bokserom Milošem Stojanovićem Tigrom, sinom jugoslovenskog kikboksera Gidre koji je postavio svetski rekorder.
04. 12. 2025. u 12:31
Komentari (0)