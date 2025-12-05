Politika

BLOKADER ĐAJIĆ POZIVA NA NASILNO RUŠENJE VLASTI: Treba nam mehanizacija i masovnost da srušimo Vučića na ulici (VIDEO)

В. Н.

05. 12. 2025. u 08:51

BLOKADER Zoran Đajić pokušao je najpre da diskredituje predsednika Srbije Aleksandra Vučića, a onda pozvao na nasilno rušenje vlasti.

БЛОКАДЕР ЂАЈИЋ ПОЗИВА НА НАСИЛНО РУШЕЊЕ ВЛАСТИ: Треба нам механизација и масовност да срушимо Вучића на улици (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

- Ja kažem taj čovek evidentno nije zdrav. Mnogi lekari su, čitao sam, davali neke dijagnoze, ja ne ulazim u to, to nije moja struka, ali je činjenica da čovek svojim ponašanjem svaki dan pokazuje da je sve dalje i dalje od jedne normalne osobe, i mi imamo veliki problem. Da jedna osoba koja apsolutno nije mentalno sposobna da obavlja i neke mnogo manje odgovorne poslove, sedi na čelu države.

Nakon što je blokader Đajić pokušao da diskredituje Aleksandra Vučića, pozvao je na nasilno rušenje vlasti po receptu od 5. oktobra 2000. godine.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

RUSIJA U ŠOKU: Velika zvezda tenisa se odrekla ruskog državljanstva, druga za sedam dana!
Tenis

3 14

RUSIJA U ŠOKU: Velika zvezda tenisa se odrekla ruskog državljanstva, druga za sedam dana!

RAT u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to naziva Rusija, i dalje se s posebnom pažnjom prati širom sveta, pa i prateći sportski segmenti koji se tiču sankcija ruskim i beloruskim sportistima. Najnovije vesti na tu temu ne tiču se direktno sankcija, ali svakako njihovih posledica. One su, naime, dovele do nove situacije koja se Rusima baš i neće svideti.

04. 12. 2025. u 13:20

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PARTIZAN NAŠAO TRENERA? Pablo Laso stiže u Humsku...

PARTIZAN NAŠAO TRENERA? Pablo Laso stiže u Humsku...