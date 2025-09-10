SLOVENIJA BILA BLIZU SENZACIJE: Luka Dončić zamalo srušio svetskog prvaka, Nemačka ipak u polufinalu Evrobasketa

SLOVENIJA je bila nadomak velike senzacije i plasmana u polufinale Evropskog prvenstva. Ipak, Nemačka je na kraju pobedila sa 99:91 (21:32, 24:19, 25:23, 29:17) i boriće se za medalje na kontinentalnom takmičenju.

Foto: EPA-EFE/TOMS KALNINS

Ni sjajni Luka Dončić nije pomogao svojoj selekciji da se bude među četiri najoblje reprezentacije na ovom nadmetanju. On je meč završio sa novim dabl-dabl učinkom 39 poena, 10 skokova i sedam asistencija.

Nestvarno su "zmajčeki" otovrili utakmicu, posebno u napadu. Prvi kvartal su okončali sa vođstvom 32:21. Već tad je bilo jasno da aktuelnog šampiona sveta čeka težak posao na ovom susretu.

"Panceri" su se konsolidovali u drugom periodu, ali bili su u zaostatku posle 20 minuta - 51:45. Ipak, uprkos prednosti tim Aleksandra Sekulića suočio se sa velikim problemom - tri lične greške Luke Dončića.

Zvezda LA Lejkersa je u trećoj četvrtini zaradila i četvrti faul, pa je dosta slabijim intezitetom morala da igra odbranu. Ni to nije bilo dovoljno Nemcima da preokrenu rezultat, pošto je rival igrao veoma dobro.

No, neverovatan finiš trećeg dela susreta u potpunosti je promenio tok utakmice. Tristan da Silva je dao koš sa polovine terena i u poslednji kvartal se ušlo sa 74:70 u korist "zmajčeka".

Start poslednjeg perioda takođe je bio bolan za Slovence. Trojku iz dvokoraka i sa jedne noge na isteku napada je pogodio Andreas Obst i posle tog pogotka izabranici Alana Ibrahimagića su preuzeli vođstvo koje nisu ispustili do kraja meča.

Pokušala je Slovenija da se vrati, ali Nemci su imali odgovor na sve i uspeli su teškom mukom da se domognu polufinala.

Može se reći i da su u finišu meča sudije sve svirale svetskom prvaku koji je na kraju 37 slobodnih bacanja, naspram protivnikovih 25.

Najefikasniji kod pobednika bio je Franc Vagner sa 23 poena, pratio ga je Denis Šruder sa 20. Na drugoj strani pored Dončića najviše se istakao Klemen Prepelič sa 13.

Nemačka će u petak od 16 sati u polufinalu igrati protiv Finske. U drugom meču od 20 čas sastaju se Turska - Grčka.

