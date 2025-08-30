VELIKA POBEDA ŠVEDSKE: Skandinavci ubedljivi protiv Velike Britanije, živi nada za osminu finala
KOŠARKAŠI Švedske ostvarili su važnu pobedu na Evropskom prvenstvu. Oni su bili bolji od Velike Britanije sa 78:59 (19:13, 16:17, 26:17, 17:12).
Bili su izabranici Mike Ripinena blizu da trijumfuju u skandinavskog derbiju protiv Finske, ali su poraženi sa 93:90. Tad su propusili priliku da triujmfuju, ali sad nisu.
Ova utakmica je bila rešena nakon tri četvrtine posle koje je Švedska vodila sa 14 razlike - 61:47.
Ostali su igrači ove selekcije fokusirani i na kraju su došli do ubedljive pobede, prve na ovom prvenstvu.
Najefikasniji u selekciji Švedske bio je Pele Larson sa 23 poena, Melvin Pancar je dodao 12. U poraženoj reprezentaciji najviše istakao Majls Heson sa 17, dok je Đibril Belo postigao 14.
Skandinavska selekcija ima učinak 1-2 i u narednom kolu igra protiv Crne Gore. Veliku Britaniju (0-3) očekuje duel sa aktuelnim svetskim prvakom Nemačkom.
