VELIKA POBEDA IZRAELA: Deni Avdija srušio Belgiju i odveo svoju selekciju u nokaut fazu Evrobasketa
IZRAEL je u 4. kolu Evropsko prvenstva pobedio Belgiju sa 92:89 (23:15, 28:21, 20:18, 21:35) i tako obezbedio plasman u nokaut fazu. Ovaj trijumf bi mogao da obraduje i Slovence.
Naime, trijumfom izabranika Arijela Bet Halahmija, "zmajčeki" će u slučaju da savladaju Island takođe proći u osminu finala, bez obzira na to kakvi budu rezultati ostalih mečeva u poslednjoj rundi.
Izrael je opravdao ulogu favorita i slavio je bez većih problema. Posebno su Deni Avdija i drugovi dobro igrali u prvom poluvremenu posle kog su imali prednost od 15 razlike - 51:36.
Ništa se nije promenilo u drugom poluvremenu. Izraelcima je malo popustila koncentracija, Belgijanci su to iskoristili, ali ne u potpunosti. Prišli su na tri poena zaostatka - 92:89, ali vremena za preorket nije bilo.
Najefikasniji kod pobednika bio je Deni Avdija koji je brojao do 22, dok je Roman Sorkin postigao 18. Na drugoj strani najbolji je bio Emanuel Lekomt sa 15, pratili su ga Hans Vanvajn i Loik Švarc sa po 14 poena.
Izrael u poslednjem 5. kolu igra protiv Slovenije, dok će Belgija odmeriti snage sa Poljskom.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
