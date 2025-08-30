ITALIJA OPET "DŽELAT" SRBA U KOŠARCI: "Azuri" konačano stigli na Evrobasket

Srbija i Letonija igraju derbi dana na Evrobasketu, ali zanimljivo je i u jednoj drugoj grupi.

U onoj "C", desila se prava lekcija.

Gruzija, čiji je selektor Srbin Aleksandar Džikić, ekipa koja je šampionat otvorila dosad najvećom senzacijom, pobedom nad braniocem evropskog trona, Španije, ukrstila je koplja sa Italijom, koja je na startu izgubila od Grčke predvođene Janisom Adetokumbom.

Gruzijci, jelte, nemaju Janisa...

Probali su da na isti način kao što su razbili Špance da to učine i "azurima", ali raspoloženi Bitadze i ne toliko razigrani Mamukelašvili nisu ni približno bili dovoljni za raspoloženu italijansku selekciju.

Nju je, do trijumfa od 78:62 (koji maltene nije ni dolazio u pitanje usled bravura italijanske selekcije) predvodio tandem Simone Fontekio (14 poena, četiri skokoa, dve asistencije, jedna "krađa", doduše uz šest izgubljenih lopti) - Saliu Niang (15). Muhamet Diuf je ubacio 13 poena, uz pet skokova, a po osam poena za "azure" su dali iskusni Nikolo Meli (uz osam skokova i dve asistencije) i Đampaolo Riči.

U Džikićevoj ekipi bolji od ostalih bili su pomenuti Bitadze sa 22 poena, četiri skoka i tri blokade, te Aleksander Mamukelašvili sa 13 poena, te pet skokova, tri asistencije i četiri "krađe".

Podsetimo, žrebom su određene sledeće grupe:

Evropsko prvenstvo u košarci - Evrobasket 2025 - grupe Grupa A (Riga, Letonija) Grupa B (Tampere, Finska) Grupa C (Limasol, Kipar) Grupa D (Katovice, Poljska) Portugal Nemačka Kipar Island Estonija Finska Italija Francuska Letonija V. Britanija Gruzija Slovenija Turska Litvanija Španija Poljska Srbija Švedska Grčka Belgija Češka Crna Gora BiH Izrael

Koji je sistem takmičenja na Evrobasketu 2025?

Evrobasket se najpre odvija kroz četiri grupe od po šest reprezentacija, a iz svake od njih po četiri selekcije idu u nokaut fazu, osiminu finala.

Ukrštaju se A i B grupa, odnosno C i D, i to po standardnom principu: najbolji tim iz A igraće protiv četvrtroplasiranog iz B, A2 "ide na" B3, odnosno preostali parovi su A3-B2 i A4-B1. Isto će biti sa grupama C i D. Dakle, ako sve bude kako se i očekuje, naši "orlovi" će u osmini finala igrati sa nekim iz grupe B, a tu su Nemci kao aktuelni prvaci sveta, Crnogoroci, Litvanci, te Šveđani, Finci i Britanci.

