Košarka

ITALIJA OPET "DŽELAT" SRBA U KOŠARCI: "Azuri" konačano stigli na Evrobasket

Новости онлине

30. 08. 2025. u 16:13

Srbija i Letonija igraju derbi dana na Evrobasketu, ali zanimljivo je i u jednoj drugoj grupi.

ИТАЛИЈА ОПЕТ ЏЕЛАТ СРБА У КОШАРЦИ: Азури коначано стигли на Евробаскет

FOTO: FIBA.Basketball

U onoj "C", desila se prava lekcija.

Gruzija, čiji je selektor Srbin Aleksandar Džikić, ekipa koja je šampionat otvorila dosad najvećom senzacijom, pobedom nad braniocem evropskog trona, Španije, ukrstila je koplja sa Italijom, koja je na startu izgubila od Grčke predvođene Janisom Adetokumbom.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Gruzijci, jelte, nemaju Janisa...

Probali su da na isti način kao što su razbili Špance da to učine i "azurima", ali raspoloženi Bitadze i ne toliko razigrani Mamukelašvili nisu ni približno bili dovoljni za raspoloženu italijansku selekciju.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Nju je, do trijumfa od 78:62 (koji maltene nije ni dolazio u pitanje usled bravura italijanske selekcije) predvodio tandem Simone Fontekio (14 poena, četiri skokoa, dve asistencije, jedna "krađa", doduše uz šest izgubljenih lopti) - Saliu Niang (15). Muhamet Diuf je ubacio 13 poena, uz pet skokova, a po osam poena za "azure" su dali iskusni Nikolo Meli (uz osam skokova i dve asistencije) i Đampaolo Riči.

U Džikićevoj ekipi bolji od ostalih bili su pomenuti Bitadze sa 22 poena, četiri skoka i tri blokade, te Aleksander Mamukelašvili sa 13 poena, te pet skokova, tri asistencije i četiri "krađe".

Najnovije vesti za Evrobasketa 2025!

ŠOK! Najnovije vesti sa Evrobasketa o povredi Bogdana Bogdanovića NISU DOBRE!

TROGODIŠNjA KAZNA! FIBA usred noći sankcionisala Filipa Petruševa zbog isključenja na meču Srbija - Portugal na Evrobasketu!

Podsetimo, žrebom su određene sledeće grupe:

Evropsko prvenstvo u košarci - Evrobasket 2025 - grupe

Grupa A

(Riga, Letonija)

Grupa B

(Tampere, Finska)

Grupa C

(Limasol, Kipar)

Grupa D

(Katovice, Poljska)

Portugal Nemačka Kipar Island
Estonija Finska Italija Francuska
Letonija V. Britanija Gruzija Slovenija
Turska Litvanija Španija Poljska
Srbija Švedska Grčka Belgija
Češka Crna Gora BiH Izrael

Koji je sistem takmičenja na Evrobasketu 2025?

Evrobasket se najpre odvija kroz četiri grupe od po šest reprezentacija, a iz svake od njih po četiri selekcije idu u nokaut fazu, osiminu finala.

Ukrštaju se A i B grupa, odnosno C i D, i to po standardnom principu: najbolji tim iz A igraće protiv četvrtroplasiranog iz B, A2 "ide na" B3, odnosno preostali parovi su A3-B2 i A4-B1. Isto će biti sa grupama C i D. Dakle, ako sve bude kako se i očekuje, naši "orlovi" će u osmini finala igrati sa nekim iz grupe B, a tu su Nemci kao aktuelni prvaci sveta, Crnogoroci, Litvanci, te Šveđani, Finci i Britanci.

---

Ako vas košarka zanima, pratite sve najvažnije i najzanimljivije o njoj na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

BONUS VIDEO: Ovako je Nikola Jokić dočekan na aerodromu "Nikola Tesla" posle Olimpijskih igara

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TRAMP AMINOVAO, CELA RUSIJA BESNA! Najnovije vesti iz Amerike su potpuno neverovatne

TRAMP "AMINOVAO", CELA RUSIJA BESNA! Najnovije vesti iz Amerike su potpuno neverovatne