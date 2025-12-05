"NAPUSTI POLITIKU JUČE" Piper: Poslušajte velikog "legalistu" Miloša Jovanovića
NOVINAR Uroš Piper poručio je predsedniku Nove demokratske stranke Srbije Milošu Jovanoviću da napusti politiku,
- Poslušajte velikog "legalistu" Miloša Jovanovića gde se izlanuo o sledećem parlamentarnim izborima:
"Sve i kada bi (SNS) osvojio nekakvu većinu u smislu mandata, ne vidim kako bi građani to prihvatili - i to ne bi bilo nedemokratski, jer bi se građani borili protiv nečega što nema legitimitet".
Da sumiramo:
1. DSS i Jovanović će prikupljati potpise i kandidovati svoju listu.
2. DSS i Jovanović će voditi predizbornu kampanju.
3. DSS i Jovanović će imati svoje posmatrače na biračkim mestima.
4. Posmatrači DSS će potpisati zapisnike nakon što se prebroje glasovi.
I onda, kada sami potvrde da je SNS pobedio i osvojio većinu mandata reći će - e, to ne važi ne priznajemo rezultate.
Moja poruka Jovanoviću: Zbog ovakvih budalaština si i sve stranku na 1,2%. Napusti politiku juče - napisao je Jovanović na mreži X.
