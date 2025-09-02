POLJSKA PREKINULA SERIJU POBEDA: Francuska zaustavila domaćina, blistao Jabusele

KOŠARKAŠI Francuske prekinuli su niz od tri pobede domaćina Evropskog prvenstva selekcije Poljske. "Trikolori" su pobedili sa 83:76 (27:24, 14:20, 19:11, 23:21).

Foto: EPA-EFE/LUKASZ GAGULSKI

Iako je značajno oslabljena došla na kontinentalno takmičenje, a u toku današnjeg dana ostala bez još jednog važnog igrača, Francuska je pokazala da je veoma kvalitetna ekipa.

Posle veoma efikasne prve čevrtine koja je pripala izabranicima Frederika Fotua - 27:24, drugi period je protekao u znaku Poljaka koji su nošeni podrškom sa tribina na veliki odmor otišli sa vođstvom - 41:44.

Ipak, aktuelni olimpijski i evropski vicešampion je pre svega dobrom igrom u odbrani uspeo da preokrene rezultat u drugom poluvremenu i ostvari važan trijumfa.

Foto: EPA-EFE/LUKASZ GAGULSKI

Najefikasniji kod pobednika bio je odlični Geršon Jabusele sa 36 poena, pratio ga je Eli Okobo koji je upisao dabl-dabl učinak od 14 poena i 10 asistencija. Kod Poljaka se najviše istakao Džordal Lojd sa 18, dok je Matueš Ponitka dodao 16.

Obe reprezentacije kao i Izrael imaju učinak 3-1. Francuska će u poslednjem kolu igrati protiv Islanda, dok će Poljska odmeriti snage sa Belgijom.

