Košarka

POLJSKA PREKINULA SERIJU POBEDA: Francuska zaustavila domaćina, blistao Jabusele

Časlav Vuković

02. 09. 2025. u 22:47

KOŠARKAŠI Francuske prekinuli su niz od tri pobede domaćina Evropskog prvenstva selekcije Poljske. "Trikolori" su pobedili sa 83:76 (27:24, 14:20, 19:11, 23:21).

ПОЉСКА ПРЕКИНУЛА СЕРИЈУ ПОБЕДА: Француска зауставила домаћина, блистао Јабуселе

Foto: EPA-EFE/LUKASZ GAGULSKI

Iako je značajno oslabljena došla na kontinentalno takmičenje, a u toku današnjeg dana ostala bez još jednog važnog igrača, Francuska je pokazala da je veoma kvalitetna ekipa.

Posle veoma efikasne prve čevrtine koja je pripala izabranicima Frederika Fotua - 27:24, drugi period je protekao u znaku Poljaka koji su nošeni podrškom sa tribina na veliki odmor otišli sa vođstvom - 41:44.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Ipak, aktuelni olimpijski i evropski vicešampion je pre svega dobrom igrom u odbrani uspeo da preokrene rezultat u drugom poluvremenu i ostvari važan trijumfa.

Foto: EPA-EFE/LUKASZ GAGULSKI

Najefikasniji kod pobednika bio je odlični Geršon Jabusele sa 36 poena, pratio ga je Eli Okobo koji je upisao dabl-dabl učinak od 14 poena i 10 asistencija. Kod Poljaka se najviše istakao Džordal Lojd sa 18, dok je Matueš Ponitka dodao 16.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Obe reprezentacije kao i Izrael imaju učinak 3-1. Francuska će u poslednjem kolu igrati protiv Islanda, dok će Poljska odmeriti snage sa Belgijom.

Bonus video:  Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

NEMCI BESNI: Merc ćelav, a na frizuru daje 12.000€ za 3 meseca! Političari troše kao blesavi, samo JEDNA ministarka nije dala ni centa
Svet

0 0

NEMCI BESNI: Merc ćelav, a na frizuru daje 12.000€ za 3 meseca! Političari troše "kao blesavi", samo JEDNA ministarka nije dala ni centa

FRIDRIH Merc, aktuelni kancelar Nemačke od maja 2025. godine, dobro je poznat po svojoj prepoznatljivoj frizuri - malom, centralnom pramenu kratke kose na inače ćelavoj glavi, često duhovito nazvanom njegovim „Haarisel“ (ostrvo kose) u nemačkim medijima i na društvenim mrežama. Ovaj izgled postao je njegov zaštitni znak, simbolizujući njegov praktičan, tradicionalno konzervativni imidž, iako je često kritikovan zbog toga što deluje zastarelo ili neuredno

01. 09. 2025. u 13:40

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
BITCOIN PADA NA 109.000$, ALI ANALITIČAR CILJA 200.000$ U „UPTOBERU“ – BITCOIN HYPER DOSTIŽE 12 MILIONA $ U ICO-U

BITCOIN PADA NA 109.000$, ALI ANALITIČAR CILjA 200.000$ U „UPTOBERU“ – BITCOIN HYPER DOSTIŽE 12 MILIONA $ U ICO-U