ITALIJA UBEDLJIVA: "Azuri" razbili Kipar na Evropskom prvenstvu
ITALIJA je okončala grupnu fazu na autoritativan način. "Azuri" su ubedljivo pobedili Kipar sa 89:54 (24:6, 16:13, 27:24, 22:11) na Evropsko prvenstvu.
I pre meča se znalo da Kipar nema šta da traži na ovoj utakmici. To je definitivno postalo jasno posle prve četvrtine koju su izabranici Đanmarka Poceka dobili sa 24:6.
Ostatak susreta bio je rutina za Italijane koji su samo povećavali razliku i na kraju ubedljivo trijumfovali.
Najefikasniji kod pobednika bili su Simone Fontekio i Mateo Spanjolo sa po 13 poena. Na drugoj strani najbolji je bio Filipos Tigas sa 15, dok je Darel Vilis dodao 10.
"Azuri" su grupnu fazu okončali sa učinkom 4-1, a Kipar 0-5.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
Preporučujemo
DA LI JE OVO MOGUĆE? Pojavio se neverovatan podatak za Nikolu Jokića
04. 09. 2025. u 12:57
JANIK SINER U ŠOKU! Ceo svet bruji o skandalu kakav tenis ne pamti
04. 09. 2025. u 10:25
LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa dve realne kvote
ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.
03. 09. 2025. u 07:30
LUDNICA! Evo šta sve Srbija mora sad da uradi da bi stigla do finala Evropskog prvenstva u košarci 2025!
Evropsko prvenstvo u košarci, Evrobasket 2025, nastavljeno je uz zanimljivu utakmicu Srbija - Turska, posle čega je postalo poznato kakav put "orlove" selektora Svetislava Pešića čeka do željenog finala.
03. 09. 2025. u 22:17
"SA RAČUNA PODIGNUT OGROMAN NOVAC, KONTEJNER NESTAO" Lanetova ćerka iznela nove tvrdnje o imovini pokojnog oca
PROŠLO je četiri godine od smrti legende našeg glumišta, Milana Laneta Gutovića, koji nas je napustio 25. avgusta 2021. u 75. godini.
02. 09. 2025. u 21:21
Komentari (0)