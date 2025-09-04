Košarka

ITALIJA UBEDLJIVA: "Azuri" razbili Kipar na Evropskom prvenstvu

Časlav Vuković

04. 09. 2025. u 19:02

ITALIJA je okončala grupnu fazu na autoritativan način. "Azuri" su ubedljivo pobedili Kipar sa 89:54 (24:6, 16:13, 27:24, 22:11) na Evropsko prvenstvu.

ИТАЛИЈА УБЕДЉИВА: Азури разбили Кипар на Европском првенству

Foto: EPA-EFE/GEORGI LICOVSKI

I pre meča se znalo da Kipar nema šta da traži na ovoj utakmici. To je definitivno postalo jasno posle prve četvrtine koju su izabranici Đanmarka Poceka dobili sa 24:6.

Ostatak susreta bio je rutina za Italijane koji su samo povećavali razliku i na kraju ubedljivo trijumfovali.

Najefikasniji kod pobednika bili su Simone Fontekio i Mateo Spanjolo sa po 13 poena. Na drugoj strani najbolji je bio Filipos Tigas sa 15, dok je Darel Vilis dodao 10.

"Azuri" su grupnu fazu okončali sa učinkom 4-1, a Kipar 0-5.

Bonus video:  Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
LUDNICA! Evo šta sve Srbija mora sad da uradi da bi stigla do finala Evropskog prvenstva u košarci 2025!

LUDNICA! Evo šta sve Srbija mora sad da uradi da bi stigla do finala Evropskog prvenstva u košarci 2025!