ITALIJA UBEDLJIVA: "Azuri" razbili Kipar na Evropskom prvenstvu

ITALIJA je okončala grupnu fazu na autoritativan način. "Azuri" su ubedljivo pobedili Kipar sa 89:54 (24:6, 16:13, 27:24, 22:11) na Evropsko prvenstvu.

Foto: EPA-EFE/GEORGI LICOVSKI

I pre meča se znalo da Kipar nema šta da traži na ovoj utakmici. To je definitivno postalo jasno posle prve četvrtine koju su izabranici Đanmarka Poceka dobili sa 24:6.

Ostatak susreta bio je rutina za Italijane koji su samo povećavali razliku i na kraju ubedljivo trijumfovali.

Najefikasniji kod pobednika bili su Simone Fontekio i Mateo Spanjolo sa po 13 poena. Na drugoj strani najbolji je bio Filipos Tigas sa 15, dok je Darel Vilis dodao 10.

"Azuri" su grupnu fazu okončali sa učinkom 4-1, a Kipar 0-5.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

