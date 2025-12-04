NAJNEVEROVATNIJA SENZACIJA NA SVETSKOM PRVENSTVU ZA RUKOMETAŠICE! Farska Ostva šokirala Srbiju! I to kako!

Ženska rukometna reprezentacija Srbije ne samo da nije pobedila Farska Ostrva u 2. kolu druge faze Svetskog prvenstva (a konačan rezultat glasio je 31:31), nego su naše imale gol prednosti i loptu sedam sekundi pre kraja - i bile na sedam metara od mreže rivalki, a primile pogodak. Zato subotnji meč Srbija - Crna Gora više n nije jedini koji će odlučivati o tome ko će u četvrtfinale. A činilo se da će baš to biti slučaj jer se očekivala sigurna pobeda naše nacionalne selekcije...

"Koliko stanovnika imaju Farska Ostrva?!", mora da su se mnogi pitali gledajući ovaj meč, jer je rival Srbije igrao kao da je gigant i u demografskom, i u rukometnom smislu. Ali, iako je u pitanju država sa tek nešto preko 50 hiljada stanovnika, "danska škola rukometa", uz nekoliko izuzetnih igračica, učinili su njihov meč sa Srbijom spektaklularnim.

A takav je bio od samog početka. Faranke su jedno vreme i vodile, potom na krilima odlične igre Dragane Cvijić i odbrana Jovane Risović (uključujući dva sedmerca) Srbija je imala prednost, da bi se poluvreme privelo kraju uz golgeterski okršaj dva kapitena Katarine Krpež Šlezak i Permile Brandenborg.

Drugi deo meča isprva se odvijao kako su španski selektor Srpkinja, Hoze Ignacio Prades, i njegove izabranice priželjkivali: vodilo se, igralo dobro, ali... Farska Ostrva su strpljivo čekale i najmanju grešku rivalki da bi servirale kaznu.

Uostalom, u pitanju je ekipa koja je sa manje razlike (deset) izgubila od apsolutnog favorita, domaćina Nemačke, nego Srbija (sa 11), a ta ekipa je, takođe kao Srbija, uspela da pobedi veliku Španiju.

A onda...

Nešto što se malo ko nadao.

Na +3 za Srbiju - suparnice su bile te koje su zaigrale koncetrisanije. Na +2 za Srbiju, naše su igračice grešile. Na +1 - uhvatila ih je panika. Samo osam minuta kasnije, Faranke su vodile sa 28:26 i imale napad za svoj odlazak na +3.

Gordana Petković je tada odbranila jedan šut. Pa onda i u sledećoj akciji. To su Skrobićeva i Cvijićeva iskoristile da se dođe do izjednačenja. Međutim, serija isključenja Srpkinja se n astavila, a uz to se nadovezao i crveni karton Teodori Veličković i povreda Anđele Janjuešević, pa je drama potrajala do samog kraja.

Tada su krenuli i sedmerci za suparnice Srbije.

A tada su se desile i nove bravure.

Jovana Skrobić je dala sjajan gol sa distance.

Jovana Risović je odbranila treći sedmerac.

Jovana Skrobić je potom sa krila dala gol na startu poslednjeg minuta, iako joj to uopšte nije osnovna pozicija.

A bio je to gol za vođstvo.

Farani su zatražili tajmaut. Napravili akciju za pogodak. A Risovićeva je na fantastičan način zaustavila šut Hansenove "o zemlju" i bilo je tada izvesno da sledi novo veliko slavlje Srpkinja. Ali...

Jovana Jovović ne samo da nije iskoristila napad, nego je želela da "ukrade" malo vremena stojeći na sedam metara od gola rivalki. Dosuđen je pasivan napad, a onda i sedmerac za Faranke jer se Jovovićeva nije dovoljno udaljila od lopte.

I, Farska Ostrva su iz penala - izjednačila.

I time stavila tačku na ovu neverovatnu rukometnu priču.

I nikad ranije viđen takav kraj - da ekipa koja vodi i ima loptu i nalazi se pred golom - primi pogodak.

KRAJ! Srbija - Farska Ostrva 31:31!

60' - Neverovatno! Ispuštena pobeda u poslednjem napadu - poklon za rivalke koje izjednačuju!

60' - Gol Jovane Skrobić - desnicom sa desnog krila, Srbija vodi! Poslednji je minut, Farani traže tajmaut! Kakva utakmica!

59' - Jovana Risović i treći put brani sedmerac na ovom meču! Kakva drama, šta je ovo?!

58' - Jovana Skrobić daje gol sa distance! Sa igračicom manje!

57' - Pa, da li je moguće? Em dva minuta isključenja za Srbiju (Cvijić), em sedmerac za Faranke. Permila Branderborg daje gol - 29:30 za ekipu čiji je kapiten.

56' - Povredila se Anđela Janjušević! Mora da napusti igru... Kakva šteta...

55' - Mitun daje gol, ali odmah i Jovovićeva - 29:29! Još pet minuta...

54' - Novi odbrana Petkovićeve, pa novi gol Dragane Cvijić, nerešeno je! 28:28!

53' - Šesti gol Jovane Skrobić, briljira naš levi bek - 27:28 gubi Srbija, ima još vremena!

53' - Naše greše u napadu, ali Gorana Petković brani šut rivalki za +3! Evo nade...

52' - Poulsen daje gol sa desnog krila, u situaciji sa igračem više. Faranke na +2, srpski selektor Hoze Ignjacio Prades traži tajmaut.

50' - Šteta! Taman su naše izjednačile, ali je kapiten "KKŠ" isključena na dva minuta iako je samo dočekala nalet suparnice pravo u njeno telo. No, dobro, sudije su tako odlučile... Još 10 minuta do kraja. A Sveinbjosdotir daje gol sa desnog krila na novi dobar potez Mitunove. Naše, sa druge strane, loše dodaju loptu i gube je...

48' - Cvijić daje gol, ali i sjajna mlada Mitun za Faranke - 25:26. Još nepunih 12 minuta do kraja. Kakva drama...

47' - Skrobićeva ne koristi svoju odličnu priliku, no Jovana Risović petom odbranom zaustavlja zicer rivalki, io dalje je samo gol razlike za Faranke

47' - Jovović izjednačava! Ali, Faranke odmah koriste brojčanu prednost... 24:25

46' - Šok! Faranke vode! A Teodora Veličković je isključena (ne samo na dva minuta, već crveni karton) jer su Argentinke dosudile da je s namerom povukla protivnicu koja je bila u letu.

45' - Sanja Radosavljević ne koristi priliku da vrati prednost Srbiji... Preokret u toku?

44' - Jana Mitun, 22-godišnja rukometna senzacija sa Farskih Ostrva i članica danskog Viborga, daje sedmi gol i to iz osmog šuta - 23:23.

43' - Dragana Cvijić je doživela jak udarac glavom o glavu... Pala je. Nastaviće, srećom, da igra.

42' - Velika, velika borba. Gol za golom sada, a onda i prekid meča - Skobićeva je ostala na parketu. Ustaje, srećom, no isključena je zbog oštrog prekršaja. Faranke su na -1, gol je priznat, a Srbija dva minuta brojčano slabija.

40' - Šteta! Umesto tri razlike, sada je samo jedan. Cvijićevoj je golman Petersen sjajno odbranila zicer, a na drugoj strani "u traniziciji" Nolsoj je precizna - 20:19

38' - Suna Hansen daje sjajan gol sa igračicom manje. Šut "sa zemlje", vrlo lepo, nema šta. Ali, odmah uzvraća Dragana Cvijić, taman na kraju brojčane prednosti - 20:18.

36' - Šta znači iskustvo! I znanje! Katarina Krpež Šlezak je iznudila ofanzivni prekršaj rivalki u pokušaju da dođu do izjednačenja, a potom je iskučenje Faranki bilo kod skrivljenog sedmerca, koji je upravo kapiten Srbije iskoristila - 19:17.

34' - Daju Faranke novi gol, potom naše greše (Sanja Radosavljević sa levog krila, odakle Srbija nije dala nijedan gol danas), pa rivalke imaju priliku da izjedanače. A po to idu sa dva pivota (bez golmana).

33' - Poulsen kažnjava promašaj Dragane Cvijić svojim golom sa desnog krila, ali onda srpski pivot nastavlja sa pogocima - 18:16. Udara se u glavu Cvijićeva, žao joj je što je prethodnu akciju prokockala....

32' - Nolsoj probojem kroz sredinu vraća rezultat na dva razlike.

31' - Jovana Skrobić daje gol i iz svog trećeg šuta, brojčano slabije naše dolaze do 17:14

31' - Počeo je drugi deo meča, Srpkinje su krenule sa centra i to sa igračem manje.

KRAJ POLUVREMENA, Srbija vodi sa 16:14, nakon što su svoj poslednji napad Faranke iskoristile da iznude sedmerac (i to uz isključenje Emilije Lazić), ali je Jovana Risović odbranila i drugi penal suparnicama! Velika, velika borba... A veliki je i ulog.

30' - Janjušević daje gol i iz svog trećeg šuta - opet iz prodora u desno - levicom - 16:14.

29' - Dosta sreće za Srbiju - posle greške u napadu, Farankama beži lopta u kontri 3-na-1. Ali, greše potom i naše rukometašice, pa Mitun proodrom dolazi do svog petog gola - sada samo sa 15:14 vode Srpkinje.

27' - Izvrsno igra Mitun, njen novi pogodak posle dobrog prodora, ali Jovana Jovović odmah uzvraća - 15:13.

26' - Na odbrani suparnica 3-2-1 reaguje Emilija Lazić individualnim rešenjem s leve strane - 14:12.

25' - Tajmaut traži selektor Srbije, Španac Prades, posle čega devojke u crvenom kreću u novu akciju, a Vukajlovićevoj ispada lopta. Ipak, ima još prilike za pogodak... no, loše dodavanje prekida taj posed, pa Nolsoj daje gol u kontri - 13:12.

24' - Srpske rukometašice su izgubile loptu, no Janjuševićeva je izvrsnim postavljanjem iznudila ofanzivni prekršaj suparnica. A na drugoj strani, Petersenova lepo brani šut Srbije, dok spasa nema kod šuta Jane Mitun - izvrstan pogodak sa osam metara - 13:11.

23' - Odličan segment za naš državni tim! Lazićeva daje gol sa mesta levog beka, a onda Srpkinje oduzimaju loptu suparnicama. Prilika za odlazak na +4.

22' - Opasna Jana Mitun izborila je sedmerac az svoju ekipu. Jovana Risović se vratila na gol, pa zaustavila šut Branderborgove sa sedam metara!

21' - Divan gol Anđele Janjušević, odlazila je desnu stranu, i u padu, levom rukom, uputila loptu kroz noge golmana rivala - 12:10.

20' - Napravile su "višak" suparnice Srbije na krilu i Veje daje gol za prilazak na 11:10

19' - Kakav okršaj dva kapitena. Najpre gol Bradnerborg, pa novi "KKŠ" ... 11:9, a onda novi golman Srbije, Gordana Petković, brani šut suparnica, da bi Lazićeva - pogodila stativu na drugoj strani. Velika borba...

17' - Faranke su dale gol, potom se obdranile, pa bez golmana (sa igračicom manje) krenule po novi pogodak. Imale su previše pasivan napad, lopta im je oduzeta, no pokušaj Srpkinja da sa celog terena odu na +3 - nije bio uspešan. I dalje je 10:8

16' - Gol Srbije sa igračicom manje! Opet kapiten! Uzele su naše loptu suparnicama, pa brzim dodavanjem uposlile desno krilo, a Katarina Krpež Šlezak zatresla nebranjenu mrežu Faranki, koje su igrale bez golmana u fazi napada. I, bila je faulirana, pa su i rivalke ostale sada sa igračicom manje.

15' - Gol kapitena Srbije, Katarina Krpež Šlezak! 9:7! Utrčala je iza leđa odbrane i četvrti put bila precizna.

14' - Prvo isključenje na utakmici, Emilija Lazić, zbog udarca po ruci pivota rivala, prilikom šuta. I uz to, penal, a taj semderac Permila Branderborg koristi - 8:7. Počinju dva minuta igre u kojima Srbija ima igračicu manje na parketu.

13' - Novi pogodak srpskih suparnica, Branderborg precizna "sa crte" posle probijanja Srpkinja u napadu. A onda, posle malo dužeg čekanja, i naše daju gol - Anđela Janjušević za 8:6 (pre nego što Faranke iznova zaigraju "sa igračicom više", tj. bez golmana, a sa dva pivota).

12' - Isprva nije bio pogodak za ostrvljanke, utvrđeno je video-proverom (foto-"dokaz" je ispod ove rečenice) ali posle loše akcije naših, Suna Hansen približava svoju ekipu na 7:5

11' - Farska Ostrva su zaigrala sa dva pivota, tako stvarajući "igrača više" u napadu. I opet sudije proveravaju da li je lopta prešla crtu - sada onu iza leđa Risovićeve...

10' - Tri razlike, posle video-provere! Katarina Krpež Šlezak nije zatresla mrežu gola Faranki, ali lopta jeste prešla crtu, utvrdile su Argentinke - 7:4

9' - Dva razlike! Sjajan gol Jovane Skrobić sa mesta levog beka - maestralno je prihvatila loptu u letu jednom rukom i, u nastavku tog pokreta, poslala neodbranjivu "žabicu" u mrežu suparnika.

8' - Preokret! Dragana Cvijić krade loptu suparnicama, pa odigrava "dupli pas" sa kapitenom, a onda i daje gol - 5:4. I potom izvrsna odbrana Srbije donosi priliku za novi pogodak...

7' - Novi gol koji daje kapiten Srbijem, "KKŠ", i to sa desnog krila - 4:4.

6' - Jana Mitun izvodi novi odličan šut, sada je "pobegla" sa srednjeg na desnog beka i odande zatresla mrežu Srbije - 3:4.

5' - Naše nisu iskoristile svoj napad posle odbrane Jovana Risović, no Jana Mitun lukavim udarcem uspeva da savlada golmana Srpkinja - 2:3. I to privremeno, jer je Anđela Janjušević odmah poravnala rezultat posle (nove) brze akcije. Zapravo, argentinske sudije Marijana Garsija i Marija Ines Paolantoni kažu "nije gol, mora sedmerac" (zbog odbrane iz prostora od šest metara), pa 3:3 donosi kapiten Katarina Krpež Šlezak.

3' - Branderborg "sa crte" vraća prednost Farskim Ostrvima posle lepog proigravanja pivota, ali Jovana Skrobić svojim 16. golom, i to sa devet metara, izjednačava - 2:2

3' - Posle dva loša napada, dva dobra - Hansenova donosi prednost Farankama, a onda posle "brzog centra", na asistenciju Skrobićeve, Dragana Cvijić izjednačava - 1:1

2' - Oba tima su prokockala svoje prve napada. Najpre je za to bila "kriva" golman Jovana Risović, a potom su Srpkinje izgubile loptu

1' - Utakmica je počela! Faranke imaju prvi napad

15.29 - Timovi su se naklonili jedni drugima (lep potez!), pa meč može da počne!

15.26 - Na red su sad došle i himne. Najpre se intonira srpska, "Bože pravde".

15.22 - U toku je predstavljanje ekipa

Uoči meča



Rukometašice Srbije igraju protiv Farnk iu meču drugog kola Druge grupe glavne faze takmičenja na Svetskom prvenstvu u Dortmundu.



Naravno, naše su i te kako svesne da je cilj osvajanje nova dva boda kako bi se stvorila što bolja pozicija na tabeli pred poslednje kolo i duela sa Crnom Gorom.



Rukometašice Srbije su u utorak posle velikog preokreta savladale Španiju rezultatom 31:29 u utakmici prvog kola Druge grupe glavne faze takmičenja na prvenstvu sveta. Faranke, koje su senzacionalno pobedile Španiju u prvoj rundi, drugu su "otvorile" očekivanim porazom od favorita, Nemačke, ali sa manjom razlikom nego Srbija (36:26, naspram "naših" 31:21).



"Znali smo da nijedna utakmica na ovom Svetskom prvenstvo neće da bude laka. Sada znamo da možemo mnogo, ali ne smemo da se opustimo. Očekuje nas jako teška utakmica, Farska Ostrva su jako dobra reprezentacija, igraju slično kao Island. Mi smo pokazali da bi trebalo da nas se plaše", izjavila je rukometašica Srbije Jovana Skrobić.



Prvo mesto na tabeli Druge grupe drži Nemačka sa šest bodova, dok Crna Gora i Srbija imaju po četiri. Španija i Farska ostrva imaju po dva boda, dok je Island poslednji bez bodova. Samo dve najbolje - idu u četvrtfinale...



"Faranke? Reč je o ekipi koja je slična Islandu, igraju veoma specifično u odnosu na nas. Fokus mora da nam bude na odbrani, da zatvorimo sredinu, budemo skoncentrisane i igramo dobro od prvog do poslednjeg minuta", rekla je rukometašica Srbije Teodora Veličković.



U preostala dva meča drugog kola Druge grupe sastaće se: Crna Gora - Nemačka (18) i Island - Španija (20.30).







