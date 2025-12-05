OTKUD SADA OVO? Partizan povukao potez o kome bruji Srbija
Košarkaši Partizana pobedili su Bajern sa 92:85 u atmosferi kakva se ne pamti.
Navijači su skandirali bivšem treneru Željku Obradoviću, a klub je sve to objavio na društvenim mrežama.
Partizan je podelio četiri snimka iz Beogradske arene koja prikazuju kako su navijači pozdravljali devetostrukog šampiona Evrolige.
"Obradović Željko", piše u objavi Partizana na društvenoj mreži X.
Podsećanja radi, Partizan je pobedio Bajern i podigao se na tabeli Evrolige sa trenutnim skorom 5-9.
