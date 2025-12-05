Košarka

OTKUD SADA OVO? Partizan povukao potez o kome bruji Srbija

Košarkaši Partizana pobedili su Bajern sa 92:85 u atmosferi kakva se ne pamti.

Navijači su skandirali bivšem treneru Željku Obradoviću, a klub je sve to objavio na društvenim mrežama. 

Partizan je podelio četiri snimka iz Beogradske arene koja prikazuju kako su navijači pozdravljali devetostrukog šampiona Evrolige.

"Obradović Željko", piše u objavi Partizana na društvenoj mreži X.

Podsećanja radi, Partizan je pobedio Bajern i podigao se na tabeli Evrolige sa trenutnim skorom 5-9.

